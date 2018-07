Bergen tingrett har besluttet å gi tilbake førerkortet til en kvinne som er siktet etter at en ett år gammel gutt døde etter å ha blitt påkjørt på Askøy i mai.

Politiet beslagla førerkortet etter dødsulykken fordi de mente kvinnen utgjør en fare for trafikksikkerheten. Kvinnen er siktet etter veitrafikklovens bestemmelse om uaktsomhet.

Tirsdag møtte hun i Bergen tingrett ettersom hun ikke lenger samtykker i beslaget. Hun er avhengig av førerkortet både privat og på jobb, og har ifølge Bergensavisen (BA) gitt uttrykk for at hun ikke mener hun var uaktsom i forbindelse med dødsulykken 27. mai.

Politiet arbeider fortsatt med å etterforske hendelsen, og vet foreløpig ikke hva som skjedde i sekundene fra kvinnen satte seg i bilen, tok på seg sikkerhetsbeltet, startet opp bilen og kjørte ut fra parkeringsplassen.

Rekonstruksjon av ulykken er ett av virkemidlene politiet har brukt i etterforskningen, og spørsmålet er om kvinnen kan klandres for hendelsen strafferettslig. Foreløpig er det ikke tatt ut tiltale.

– Det er for tidlig å komme med noen konklusjon i etterforskningen. Det er noe vi får vi komme tilbake til over ferien, sier politiadvokat Mats Henriksen til BA.

Tingretten har i mellomtiden besluttet at kvinnen skal få førerkortet tilbake. I begrunnelsen heter det at det ikke er grunn til å tro at kvinnen utgjør en større fare i trafikken enn det de fleste gjør.

– Det dominerende ved hendelsen er ikke at det var en klanderverdig handling, men at det er en tragedie, noe som også siktede tar tungt, heter det i kjennelsen.