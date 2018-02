Kommunen fraråder all ferdsel på veiene til Rundemanen og Blåmanen i flere dager fremover, men likevel trosser tur- og skigåere sperringene ved Brushytten.

Fredag kveld gikk et 300 meter bredt snøskred over Rundemansveien, om lag 50 meter fra Brushytten. Veien er foreløpig stengt, og lørdag har geolog og politi vært på befaring i området.

Stengt frem til tirsdag

Ifølge geologen er det fortsatt fare for at snø og is kan rase. «Området blir sperret og folk oppfordres til å holde seg borte», skriver kommunen i en pressemelding.

– Området hvor skredet gikk er kjent blant geologer som et svært rasutsatt område. Kombinert med værmeldingen og den temperaturen vi nå har, er veien stengt frem til tirsdag. Først da vil det tas en ny vurdering om når veien kan åpnes, sier vakthavende kommunaldirektør Harm-Christian Tolden.

Fare for nye ras

Lørdag ettermiddag har politiet sperret av Rundemansveien. Også på Blåmansveien er det stor rasfare, og her vil mannskaper fra Røde Kors søndag stanse og omdirigere turgåere – selv om det ikke er satt opp fysiske sperrebånd.

Operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt uttalte tidligere lørdag at han frykter at mange ikke vil respektere sperringene.

– Folk trør over det meste, så vi har spurt Røde Kors om de kan stille med en scooter og holde vakt gjennom helgen. Det henger fremdeles skavler over veien, sier Kolltveit.

Jannica Luoto

Trosser sperringene

Da BT var på stedet lørdag ettermiddag, var foreløpig ikke mannskapene fra Røde Kors på plass. Samtidig trosset flere tur- og skigåere politisperringene ved Brushytten.

– Jeg hadde ikke fått med meg at skredet gikk i går. Ut fra sporene i skredet så det ut som at det var flere uker siden skredet gikk. Alle sporene tyder på at det er mange som ikke bryr seg om sperringene, sier en turgåer som akkurat har gått gjennom snøskredet.

Like etter passerer to skiløpere gjennom skredet i Rundemansveien.

– Vi har gått over Vidden og visste ikke helt nøyaktig hvor raset hadde gått. Da vi ikke så noen sperringer på toppen, prøvde vi å gå ned denne veien, men det var ganske ubehagelig. Hadde vi visst at det var sperringer hadde vi aldri krysset dem, forteller de to skiløperne som ønsker å være anonyme.

De forteller at de så flere personer lenger oppe, og mener det burde vært sperringer også på oppsiden for å forhindre at flere tar seg ned Rundemansveien.

Jannica Luoto

Vil holde vakt på stedet

Ifølge kommunaldirektør Tolden vil Røde Kors dra opp til rasstedet lørdag kveld og sperre av Rundemansveien også fra oppsiden.

– Mannskaper fra Røde Kors vil dra opp dit nå i kveld for å holde folk unna det farlige området. Der vil de stå frem til midnatt, og de vil fortsette med vakthold fra tidlig søndag morgen, opplyser Tolden.

Han oppfordrer publikum til å vise aktsomhet og følge anvisningene som er gitt når det gjelder sperringer.

Også politiet ber turgåere respektere sperringene på stedet.

– Veien er stengt ut fra geologens vurdering. Det er fortsatt skredfare, og det bør folk respektere, sier operasjonsleder Lars Geitle.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Blåmansveien også rasfarlig

Ifølge politiet er det er et område på 300–400 meter som er fysisk sperret av. I tillegg frarådes altså ferdsel på Blåmansveien.

Skal du over Vidden, må du gå ned til Svartediket eller Jordalen.

– Hvis man kommer over Vidden og vil ned til Fløyen, kan man gå over Blåmanen og ned derfra?

– Nei, også her er det stor rasfare. Da må man gå ned mot Svartediket, sier Tolden.

– Vil dere starte rassikring i området nå?

– Det er for tidlig å si. Vi er i dialog med geolog og politiet om dette. Foreløpig er området der raset gikk sperret for ferdsel, sier Tolden.

Når det gjelder eventuell skredfare andre steder i Bergensområdet, ber Tolden turgåere om å vise aktsomhet, også i Byfjellene.

– Et godt råd er å sjekke Varsom.no. Her vil det være oppdaterte skredvarsel.

Turgåer varslet

Meldingen om raset kom klokken 20.31 fredag. Det ble først meldt at raset var 300 meter bredt, men viste seg senere å bestå av flere mindre ras.

– Det var en turgåer som varslet politiet om raset klokken 20.16. Han har ikke sett selve raset, men kom gående midt opp i det, sier operasjonsleder i Vest Politidistrikt, Lars Geitle.

Politiet satte i gang en stor redningsaksjon, fordi det var uklart om noen kunne være tatt av raset. Lavinehunder ble fløyet inn med ambulansehelikopter. Ingen ble funnet i søket, og ingen er meldt savnet.