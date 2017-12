Mats Steinsland (36) mistet livet i fallulykken i Sophus Pihls gate.

36-åringen ble funnet lørdag formiddag av en beboer i Sophus Pihls gate i Bergen. Han var død da ambulansen kom.

Steinsland var aktiv i IL Varegg, som i samråd med familien har lagt ut følgende melding på sitt nettsted:

«Det er med stor sorg at vi må meddele at det var vår alles kjære Mats Steinsland som omkom i fallulykken i Sandviken i natt. Våre tanker er hos Elisabeth, Henny Cathrine og resten av familien. Badstuen (Vareggs forsamlingslokale, red. anm.) holdes åpen i morgen fra klokken 17 for dem som ønsker å samles.»

Den omkomnes nærmeste pårørerende er varslet om dødsfallet, får BT bekreftet av politiet. Kondolanse er lagt ut på Facebook-siden til Melkesyre.no, et idrettsmiljø som Steinsland var en del av.

Besteg Mount Everest

Mats Steinsland er blitt omtalt tidligere som trolig den første bergenseren som har besteget Mount Everest. Den bragden gjennomførte han våren 2016.

Steinsland var en erfaren klatrer og har blant annet klatret mye i Jotunheimen, vært på Kilimanjaro, Aconcagua og på flere topper i Bolivia. I 2012 måtte han snu på vei opp til Manaslu i Nepal.

I oktober gjennomførte Steinsland «Everesting Stoltzen». 30 ganger på rad besteg han Stoltzekleiven sammen med kompisgjengen i ultra-løpegruppen Fjellgeitene, i et forsøk på å gå like mange høydemeter som Mount Everest.

– Dette er en honnørtur til Mats. Mens vi går forteller han litt fra turen, sa primus motor Lars Engeli til BT i forkant av turen.

– Alt tyder på fallulykke

Lørdag morgen forklarte politiet at Steinsland hadde vært på en fest i Persenbakken, like overfor Sophus Pihls gate. Et bratt stup skiller de to gatene i Fjellsiden.

Politiet gjorde åstedsundersøkelser, snakket med beboere i området og avhørte festdeltakere lørdag formiddag. En deltaker på festen bekreftet at 36-åringen var til stede på festen, men det er usikkert når han gikk.

– Alt tyder på at det har vært en fallulykke, sa operasjonsleder Bjarte Rebnord.

Mannen har trolig falt utfor stupet natt til lørdag eller tidlig lørdag morgen.