En eldre mann ble mandag funnet død i sjøen ved Furuholmen båthavn i Florø. Nå etterlyser politiet mannens båt.

Ifølge Firdaposten var det mandag kveld klokken 20 at politiet fikk melding fra en tilfeldig forbipasserende om at det var observert et livløst menneske i sjøen ved Furuholmen.

Da nødetatene kom frem, ble det raskt slått fast at mannen var død. Det er foreløpig uvisst hvor lenge han hadde ligget i sjøen.

Foreløpig vet politiet lite om dødsårsaken, men mannen er identifisert.

– Vi vet med ganske stor sikkerhet hvem han er. Og vi kan vel si på nåværende tidspunkt at det ikke er grunn til å mistenke at han har vært utsatt for noe straffbart. Det er ingenting som tyder på det, sier stasjonssjef Kjell Magne Barsnes til NRK tirsdag formiddag.

Politiet har besluttet å obdusere mannen fredag, og håper på å få flere om dødsårsaken da.

I mellomtiden har politiet etterlyst en båt den eldre mannen har eid, som de også håper at kan gi svar.

– Slik som vedkommende ble funnet, kan han like godt ha falt over bord fra en båt, som om han har ramlet i sjøen fra land. Hvis han har vært på denne båten, trenger vi å finne den, sier Barsnes.

Båten er ni meter lang, har registreringsnummer TAH445 o har navnet Calpurnia.