En 74 år gammel mann ble mandag funnet død i fjæren ved Furuholmen båthavn i Florø. Nå etterlyser politiet mannens båt.

Ifølge Firdaposten var det mandag kveld klokken 20 at politiet fikk melding fra en tilfeldig forbipasserende om at det var observert et livløst menneske i sjøen ved Furuholmen båthavn i Florø.

Da nødetatene kom frem, ble det raskt slått fast at mannen var død.

– Håper å få svar

- Vi har sikker ID på mannen som er omkommet, og det er ikke noe som tyder på at han har vært utsatt for noe straffbart. Men vi har besluttet at han skal obduseres fredag, slik vi gjør når noen har dødd alene. Da håper vi å få flere svar, sier Kjell Magne Barsnes som er etterforskningsleder ved Flora politistasjon.

Etterlyser båt

Politiet ønsker å komme i kontakt med folk som kjennskap til båten som mannen er registrert med i småbåtregisteret.

Den ni meter lange båten har navnet «Calpurnia» og registreringsnummeret TAH445.

– Vi vet ikke om han eier denne båten fremdeles, men bildet som vi nå går ut med har vi funnet hjemme hos ham. Slik som han ble funnet, kan han like godt ha falt over bord fra en båt som at han har ramlet i sjøen fra land. Hvis han har vært på denne båten, trenger vi å finne den, sier politiførstebetjent Barsnes.

Den enslige 74-åringen var bosatt i Florø, men var ikke fra distriktet.

Ifølge politiet er det ikke noe som tyder på at mannen har ligget lenge i sjøen.

De pårørende har blitt varslet om dødsfallet.

– Hvis det er noen som har opplysninger om båten, kan de gi beskjed til politiet på telefon 02800, eller ta kontakt på min mailadresse kjell.magne.barsnes@politiet.no, sier Barsnes.