MÅ BETALE FOR INGENTING: Her på Tellevikvegen skal det komme en ny bomstasjon. Det betyr at alle fra Klauvaneset som kjører barna til fotballtrening i Salhus på den smale veien, må betale. – Vi kan ikke finne oss i å bli behandlet slik, sier Helge Bertelsen (i midten). Her er han flankert av Arild Markussen og Svend Lindhjem, også de beboere i området. FOTO: Eirik Brekke