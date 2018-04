Veterinær Ingvild Brudal på Kvam veterinærkontor ber foreldre passe på barn og unge med luftgevær etter at en død katt ble levert på kontoret. Nå anmelder de forholdet.

Det var onsdag i forrige uke at en død katt ble levert på veterinærkontoret i Norheimsund. Veterinær Ingvild Brudal forteller at katten var funnet død i en hage i Steinsdalen.

– Vi fikk den levert av dem som fant den i hagen sin. De ville levere den inn i tilfelle den var merket, slik at man kunne finne en eier.

Katten var imidlertid ikke merket. Men under undersøkelsen fant Brudal en mistenkelig kul under huden.

– Da jeg skar den ut, viste kulen seg å stamme fra et luftgevær.

Anmelder til politiet

Veterinærene har anmeldt forholdet til politiet, som har opprettet en sak på det. Brudal har ikke store forhåpninger om å finne den som sto bak dette.

– Men vi anmelder dette av prinsipp og lager oppmerksomhet rundt det, så folk skal skjønne at dette ikke er greit.

På Facebook har de gått ut med en oppfordring til foreldre i området som har barn med tilgang til luftgevær. Her ber veterinærene om at foreldrene tar en prat med ungdommene om å være forsiktig med bruken av slike våpen og hvor viktig det er at man ikke sikter på levende ting.

– Det kan være det var en uskyldig lek fra unger dette, jeg håper virkelig ikke at det var voksne mennesker.

Ingvild Brudal

Katten hadde smerter

– Var det noen andre skader som kunne vært årsaken til at den døde?

– Ikke som jeg kunne se. Men den var preget av å ha vært ute en stund. Den var langhåret og tovete, og hadde mistet pels både her og der. Det kan ha vært en streifkatt, men det gjør det ikke noe greiere å gjøre dette.

Hun sier katten har hatt sterke smerter som følge av et slikt skudd, og karakteriserer det som grov dyremishandling.

– Har dere sett noe lignende tidligere?

– Ikke så lenge jeg har vært her. Det dukker heldigvis ikke opp slike ting så ofte.