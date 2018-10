Personen kom tilfeldigvis med på bildet til en kvinne som tok selfie.

Natt til fredag gikk politiet ut og etterlyste en person som dukket opp på et bilde som ble tatt på østre del av Brendøya, en øy som ligger like øst for Florø sentrum.

Klokken 07.51 meldte en mann at det var han som hadde vært på stedet for å ta bilder i går. Ifølge politiet kjente han seg igjen på bildet i mediene.

Det var torsdag rundt klokken 13.30 at en kvinne tok et bilde av seg selv på Brendøya. Da hun gikk gjennom bildene sine seinere på kvelden, oppdaget hun en person som lå helt nede ved sjøkanten i venstre billedkant.

– Hun hadde ikke lagt merke til personen da hun tok bildet, men kontaktet politiet med en gang hun sjekket bildet, sa operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt tidlig fredag morgen.

Ønsker tips

Kvinnen fortalt til politiet at det ble observert en fotograf stående i samme område, og at hun trodde kanskje at personen på svaberget er i ferd med å fotografere, og at han kan ha vært sammen med den person som ble observert.

– Men siden vi ikke er helt sikre, ønsker vi å komme i kontakt med personer som var i området mellom klokken 12.00 og 14.00. Vi håper noen kan fortelle oss hvem denne personen på svaberget er. Det er heller ingen som er meldt savnet i området, sa han.

Operasjonslederen presiserte også at personen på bildet ikke har noen tilknytning til utforkjøringen på riksvei 5 samme dag.

Søk i området

Patruljer i Florø og Førde og folk fra lokalt Røde Kors ble også varslet torsdag kveld, og igangsatte et lite søk i aktuelt område. Både til lands og til vanns. Dette ble avsluttet klokken 00.20 uten funn.

Mannen er i god behold og politiet har nå avsluttet saken.