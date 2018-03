Lilja (5) og Ingrid Molvær (34)

– I natt hadde jeg så vondt i hodet at mamma måtte komme opp i sengen min og trøste meg. Jeg har en tvillingbror som heter Lars. Han er helt frisk, så derfor fikk han gå i barnehagen alene. Da ble jeg lei meg igjen, for jeg liker å gå i barnehagen. Siden mamma har fri fra jobben, kom jeg på at vi to skulle gå på biblioteket og finne en spennende bok. Barneavdelingen er stengt i dag, men vi har klart å finne en bok om en katt som ble påkjørt og drept. Det er en litt trist bok, men den er spennende, fordi noen prøver å finne ut hvem som kjørte på katten. Nå skal vi snart hente Lars. Det eneste han tenker på, er å spille sjakk med meg.