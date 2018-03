På en rutineinspeksjon på badeplassen i Eidsvåg fant kommunens folk noe helt uvanlig.

Det var en vårdag for ganske nøyaktig tre år siden. Inspektører fra Bergen kommune skulle sjekke utedofasilitetene på badeplassen Vollane, innerst i Eidsvåg.

I den ene doen fant de noen mystiske pakker surret i plast og tape. Da de skjønte at det var pilleglass, overleverte de fangsten til politiet.

Pilleglassene fra det lite appetittlige skjulestedet viste seg å inneholde 13.700 Rivotril-tabletter. Egentlig er det en medisin mot epilepsi. Men tablettene er attraktive også i mer lyssky kretser, siden de inneholder det narkotiske virkestoffet klonazepam.

Lenge gikk politiet totalt uvitende om hvem som kunne ha plassert narkotablettene der. De hadde sikret seg DNA fra pakkene, men fikk ikke match med personer lagret i politiets database.

I mars 2016 var det naturlig nok kommet flere profiler inn i DNA-registeret. Én av dem samsvarte med profilen som var sikret fra Rivotril-beslaget.

Det biologiske fingeravtrykket viste seg å tilhøre en nå 26 år gammel, utenlandsk mann som siden 2014 hadde hatt et varig utvisningsvedtak på seg. Han sto uten fast adresse, og utlendingsmyndighetene hadde flere ganger registrert ham som forsvunnet.

På dette tidspunktet var også den egentlige identiteten hans uklar.

Den narkomistenkte mannen ble nå etterlyst. Han ble pågrepet og kortvarig fengslet i mai i fjor, men slapp ut igjen. Fortsatt var identiteten hans ikke-verifisert.

Det skulle gå enda et år, og vel så det, før Interpol kom politiet i Bergen til unnsetning. I november 2017 kunne den internasjonale organisasjonen bekrefte at mannen er marokkansk statsborger, med et helt annet navn enn han opererte med i Norge.

Igjen ble mannen pågrepet. Og denne gangen holdt politiet på ham.

Politiadvokat Thomas B. Arntsen har hatt ansvaret for saken. Han opplyser til BT at det nå er tatt ut tiltale mot 26-åringen.

Men til tross for den omfattende etterforskningen, risikerer marokkaneren i utgangspunktet ikke å bli straffet. For under to uker siden ble han nemlig utvist fra Norge og transportert til Marokko.

– Vi ender jo nå opp med at han ikke får noen straff for narkotikaen. Men det er en samfunnsøkonomisk gevinst i å utvise ham direkte, fremfor å kjøre saken og deretter holde på ham i fengsel i lengre tid, skriver Arntsen i en e-post til BT.

Han anslår at en fellende dom i saken ville gitt cirka to års fengsel.

Tiltalen gjelder også et langt mindre narkotikaforhold, oppbevaring av ørsmå mengder hasj på Nøstet, som han rakk å pådra seg høsten 2017.

Siden det gikk så lang tid fra tablettene ble funnet til 26-åringen ble pågrepet, har politiet ikke brukt særlig med krefter på å finne ut om flere kan være involvert.

Riset bak speilet for 26-åringen er at saken med pilleglassene fra utedoen vil bli reaktivert om han skulle komme tilbake til Norge. Da risikerer han straff både for ulovlig retur og de nesten 14.000 tablettene.