Mens mange sov, sto hobbyfotograf Svein-Magne Tunli opp for å fange melisdrysset som hadde lagt seg over Bergen i natt.

Å se en by våkne til liv er noe av det fineste Svein-Magne Tunli vet om. I dag morges satte han vekkerklokken på 06.15. Mens mange andre sov, dro han ut med kameraet. Først til Gamlehaugen, deretter til sentrum. Han ville fange nysnøen som hadde lagt et melisdryss over byen i løpet av natten.

Svein-MagneTunli

– Det er fint å komme til byen på denne tiden, når byen våkner. Det er en helt spesiell stemning i byen på en søndag morgen, sier Tunli.

Må jobbe raskt

Slik var det i morges også. En person var i ferd med å åpne en kiosk, en annen måkte snø. Og noen hadde ikke lagt seg i sengen ennå, de var på vei hjem fra en sein fest med skeive tråkk i nysnøen.

– Alle disse innrykkene er noe folk normalt ikke får med seg, alle folkene som er i ferd med å starte opp byen. Jeg vil anbefale folk å komme seg opp tidlig og se det, sier Tunli, som til daglig er ingeniør i entreprenørselskap.

Svein-MagneTunli

Da gjelder det å jobbe raskt for å ta de bildene i løpet av tre kvarter. Når solen står opp, forsvinner litt av den magiske stemningen.

– Riv rusende galen

– Det er mange som mener jeg er riv ruskende galen som står opp så tidlig. Men jeg gjør ofte dette på ferie også. Står opp tidlig for å fange stemningen i storbyer som Barcelona eller New York, sier Tunli.

Svein-MagneTunli

Hans favorittmotiv er Nordåsvatnet og Gamlehaugen. Men han er også veldig glad i å ta bilder i sentrum av byen. I morges var Paviljongen ekstra vakker i nysnøen.

Svein-MagneTunli

- Og så er det mange fine motiver rundt Smålungeren.

Når BT snakker med ham i morgentimene søndag gjør han seg klar for frokost med familien. Deretter bærer det opp til Gullfjellet for å nyte resten av søndagen.