TRYGGHET: Livet endret seg for Tom Siam Jørgensen etter at han kom til Fontenehuset i Skuteviken. – Her fikk jeg tillit og trygghet, for første gang forever. Maten, alt smaker bedre nå og hverdagen er mer fargerik. Jeg har lagt på meg tyve kilo siden jeg kom hit. FOTO: Marita Aarekol