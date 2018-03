Geologer har gjort alvorlige funn ved ti eiendommer i boligfeltet på Votlo.

38 år gamle Kristine Anette Andersen mistet livet under jordskredet på Osterøy 7. desember i fjor.

Etter ulykken ble det gjort faresonekartlegging på Votlo. Den viste at til sammen elleve bolighus ligger utsatt til for enten jordskred eller steinsprang.

Nå presenterer kommunen en utvidet kartlegging som omfatter hele boligfeltet på Votlo.

Kritiske forhold

Den avdekker en rekke alvorlige forhold på ti av eiendommene i den stedvis bratte bebyggelsen.

Kommunen har nå sendt brev til innbyggerne med innholdet i gjennomgangen, som er utført av konsulentselskapet Sweco.

Ti eiendommer er plassert i høyeste faregrad (3). Det betyr ifølge konsulentselskapet at forholdene er «kritisk» og at forholdet bør «detaljvurderes og utbedres», og at tiltak sannsynligvis må iverksettes.

«Kan skli ut»

Her er noen forhold som blir påpekt i notatet fra Sweco.

Bratt fylling som står steilt og er ustabil. Behov for stabiliserende tiltak.

Stablet røys som ikke er utført forskriftsmessig. Hele eiendommen bør vurderes for å avdekke stabilitetsproblemer.

Bratt skrent som kan skli ut ved intense nedbørshendelser.

Platting med tydelig tegn til setningsskader som kan indikere stabilitetsproblemer.

Betongmur er i bevegelse og vil kunne utgjøre en fare for naboeiendom.

– Ikke fordøyd

– Det er altfor tidlig å uttale seg om dette nå. Den enkelte grunneier har knapt fått fordøyd notatet. Jeg har ikke fordøyd det selv heller, sier Dag Sveinung Åsheim, som har vært talsmann for Votlo-beboerne.

Sweco-gjennomgangen tar for seg både naturlige forhold og tiltak som huseiere har utført på eiendommene, som fyllinger og graveskråninger. Formålet har vært å avdekke akutte stabilitetsproblemener på eiendommene.

«Vurderingen er gjort med tanke på personsikkerhet», skriver Sweco i notatet.

Osterøy kommune har nå gitt alle de berørte huseierne en måneds frist til å informere om de påviste forholdene på sine eiendommer. De ber også innbyggerne si fra om hvilke tiltak som må gjøres for å redusere risikoen.

Kan få pålegg

Kommunen informerer også om at det er grunneiers ansvar å sikre at tiltak er i en slik stand at «det ikke oppstår fare for person eller eiendom».

Beboere blir også varslet om at de kan få pålegg om å utbedre tiltak som er omfattet av plan- og bygningsloven.

Kilder BT har snakket med på Votlo er overrasket over omfanget som fremkommer i notatet. De var ikke kjent med at så mange eiendommer ligger utsatt til for skred eller andre alvorlige hendelser .

Seks eiendommer er i tillegg berørt av forhold som er plassert i faregrad 2, som er definert som «mulig kritisk tilfelle som anbefales utbedret...».