Naturvernere og turlag jubler over at kampen for varig vern av Øystesevassdraget er kronet med seier.

Venstre-nestleder Terje Breivik sørget for at kaffen ble kokt på bålkjele med vann fra Øystesevassdraget da vernevedtaket ble markert på Miljøhuset i hovedstaden.

– Dette er en stor seier for friluftslivet, naturen og allmennheten, sier Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag.

Sammen med naturvernere, lokale ildsjeler og politikere fra Hordaland, har Turlaget stått fremst i kampen for å skåne vassdraget mot kraftutbygging. Tirsdag var det kakefest og takketaler i fleng etter at vedtaket var banket gjennom i Stortinget.

– I dag er vi stolt

Like før stortingsvalget i 2017 kom statsminister Erna Solberg (H) til Turlagets lokaler i Bergen med budskapet om at søknadene om kraftutbygging både i øvre og nedre del av vassdraget var avvist av regjeringen.

Funn av rødliste-arter langs elveløpet bidro til avgjørelsen.

Nå er vernet fullendt, med innlemmelsen av Øystesevassdraget i verneplanen for vassdrag.

– Dette er dagen å takke politikerne. Øystesevassdraget har vært en symboltung sak, og vi i Turlaget er stolt over at vi nådde gjennom og vant denne kampen. Vedtaket er dessuten et viktig signal om at vi ikke har mer urørt natur å gi fra oss, sier Ødven.

Hun trekker frem at Øystesevassdraget fortsatt renner fritt fra fjell til fjord, og ligger i et av de siste sammenhengende og intakte naturområdene i regionen.

Tor Høvik (Arkivfoto)

– Særskilte kvaliteter

Hun mener betydningen av Øystese-vernet kan sammenliknes med opprettelsen av landskapsvernområdet i Stølsheimen og Folgefonna nasjonalpark.

Turlags-sjefen skryter også av Hordalands-politikere som etter hennes syn «virkelig har begynt å bry seg om naturverdier».

I Stortingets vedtak heter det at «Øystesevassdraget har særskilte kvaliteter knyttet til landskap og friluftsliv».

Senterpartiet motsatte seg i Stortinget vern av nedre del av vassdraget. Partiet fremhevet at lokalsamfunnet følte seg overkjørt i saken. Lokale grunneiere og kommunen i Øystese Kraft AS ønsket utbygging i denne delen av vassdraget. BKK Produksjon AS hadde søkt konsesjon til et prosjekt i øvre del, og ville overføre vann gjennom tunnel til selskapets anlegg i Samnangervassdraget.

Erik Brekke (Arkivfoto)

– En av de vakreste elvene

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) var saksordfører for vernesaken.

– I dag krones mange års kamp for en av de vakreste og mest verdifulle elvene i Norge med seier. Øystesevassdraget er en perle i Hardanger og undersøkelser gjort de siste årene viser at naturrikdommen er langt større enn man tidligere har trodd. Elven har lenge vært truet av kraftutbygging, men gis nå varig vern. Denne seieren kan ikke overvurderes, sier han til BT.

Han roser Naturvernforbundet, Den Norske Turistforening (DNT) og andre ildsjeler som har bidratt i kampen.

– Alle som har stått på for vern av elven i medgang og motgang fortjener en stor takk i dag, sier Haltbrekken.