En mann er tiltalt for å ha drept sin kone i deres bolig i Åsane.

Statsadvokaten i Hordaland har tatt ut tiltale mot en 48 år gammel mann som i juni i fjor ble pågrepet og siktet for å ha drept sin kone.

– Bitter smak av maten

Um-E-Salma Khalkhal (42) ble funnet død i sengen sin i sitt hjem i Åsane i april i fjor. Politi ble tilkalt, og ektemannen siden pågrepet og siktet for drap.

Statsadvokatene mener det er tilstrekkelig bevist at han kvalte sin kone mens hun sov.

Og, at han forsøkte å ta livet av henne noen dager tidligere.

Fredag 21. april i fjor serverte han konen middag om ettermiddagen. Maten var tilsatt gift, og hensikten var at hun skulle sove tungt, slik at han kunne kvele henne, fremgår det av tiltalen.

«Forsøket lyktes ikke da hun kjente bitter smak av maten og kastet denne», heter det i tiltalen.

– Uforståelig

Selv har ektemannen siden pågripelsen nektet for å ha noe med dødsfallet å gjøre.

Mannen opplever hele saken som uvirkelig, sier hans forsvarer, advokat Erik Johan Mjelde.

– Min klient syns det er uforståelig at man her mener det er bevist at han er en drapsmann, uten at de kan bevise at hans kone er død som følge av en drapshandling, sier Mjelde.

Obduksjonsrapporten skal ikke ha gitt noen klar og entydig dødsårsak. Det ble funnet spor av sovemedisiner, og rapporten skal ikke ha utelukket at kvinnen kunne ha blitt kvalt.

Grunnlaget for tiltalen bygger på flere enkeltstående bevis.

Kort tid før Khalkhal døde, ringte ektemannen sitt forsikringsselskap for å høyne utbetalingssummen på konens livsforsikring. I tillegg fant politiet et notat på den avdøde kvinnens mobiltelefon, der hun skriver at hun fryktet ektemannen ville ta livet av henne med gift.

RUNE SÆVIG (ARKIV)

– En stor tragedie

Einar Drægebø er bistandsadvokat for ekteparets eneste sønn, en syv år gammel gutt. Drægebø mener tiltalen er korrekt ut fra bevisene i saken.

– Det er en stor tragedie. Vi kan til en viss grad forestille oss hva det vil si for en gutt å miste moren på denne måten. Jeg håper rettsforhandlingene bidrar til at fakta avklares og ansvar plasseres, slik at gutten kan få svar og noe å forholde seg til, sier Drægebø.

Faren er varetektsfengslet og er midlertidig fratatt foreldreansvaret.

– Det har jeg fått rettens medhold i, opplyser Drægebø.

Han sier gutten er ivaretatt så godt som det lar seg gjøre i en slik situasjon.

Ifølge tiltalen kan det bli aktuelt å kreve erstatning for de etterlatte, samt fradømme tiltalte arveretten etter sin kone.