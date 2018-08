Mannskapet på MS «Rygerfonn» fikk tilbud om å bli skiftet ut etter kollisjonen med en fritidsbåt i går kveld.

Mandag morgen opplyser Haukeland sykehus i en pressemelding at den 18 år gamle mannen bare er lettere skadet etter ulykken.

– Vi er veldig glade for å høre at det har gått bra med mannen, sier administrerende direktør Lars A. Rødne i Rødne Fjord Cruise.

– «Shaky» etter kollisjonen

Om sitt eget mannskap sier han at de har hatt en tøff kveld og natt.

– De var ganske «shaky» etter kollisjonen, men har valgt å på jobb igjen i dag, sier Rødne.

Ifølge forklaringen direktøren har fått fra sin kaptein, så skal «Rygerfonn» ha holdt vel 30 knop ut fra havnen i Os da mannskapet på broen ble observant på den åpne lettbåten.

Prøvde å varsle med tuting

– Bjørnefjorden er veldig bred, men det er ofte mye trafikk langs ruten vår. Det er store båter og fritidsbåter, noen ligger og fisker, andre er på vei på kryss og tvers av fjorden.

Rødne sier at mannskapet tidlig oppdaget den rundt 20 fots store lettbåten som kom inn fra babord side.

– «Rygerfonn» prøvde med tuting å varsle båten som var på kollisjonskurs, men slik jeg har fått forklart situasjonen overholdt ikke lettbåten vikeplikten sin. Da båtene var så tett på enannen at det var fare på ferde, slo «Rygerfonn» motoren i revers og bremset ned alt den kunne, sier Rødne.

KJETIL BRUARØY, MIDTSIDEN.NO

18-åringen la på svøm

Ifølge mannskapet på «Rygerfonn» havnet 18-åringen i lettbåten i sjøen etter kollisjonen. Han skal ved egen hjelp ha svømt bort til hurtigbåten og klatret opp en leider.

Hovedredningssentralen ble varslet om sammenstøtet klokken 19.58. Det var bare vrakrester igjen av lettbåten etter kollisjonen, mens det på «Rygerfonn» var noen skrammer på babord side.

Kapteinen avhørt

Legevaktsjef i Os, Jonas Nordvik Dale, opplyste søndag kveld at den skadede ble fraktet til traumemottaket på Haukeland.

– Kapteinen ble avhørt av politiet søndag kveld. Vi skal også rutinemessig lage en rapport om ulykken til Sjøfartsdirektoratet, sier direktøren i Rødne Fjord Cruise.

Politiet har opprettet sak for å ettergå hva som skjedde da de to båtene støtte sammen i fjorden. Os lensmannskontor har mandag formiddag ikke vært tilgjengelig for kommentar til den videre etterforskningen.

– Vi vet ikke stort mer enn at det har vært god fart da båtene traff hverandre, sa operasjonsleder Geir Geitle til BT søndag kveld.