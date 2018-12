Tross 2–0 i fleisen og tomme godteposer til pause gir ikke Sandviken-jentene opp håpet om cupfinaleseier.

I det nye klubbhuset til Sandviken på Stemmemyren har et trettitalls Sandviken- og Vareggjenter samlet seg for å heie frem damene til cupfinaleseier.

Tross en resultatmessig dårlig førsteomgang, har ikke alle gitt opp håpet.

– Jeg har veldig, veldig troen, sier Hanne Askildsen.

– Sandviken er jo et bra lag, presiserer Victoria Strand Sørensen.

Ørjan Deisz

Ikke overbeviste

Ikke alle er like overbeviste om seiersmulighetene lørdag ettermiddag. Da BTs utsendte ankommer lokalene noen minutter forsinket, har Lillestrøm allerede puttet to i nettet bak Nora Gjøen, som i tillegg har vartet opp med to feberredninger.

Godteposene er også i ferd med å tømmes.

– Det er jo allerede 2–0. Jeg tror dette blir 4–1 til de andre, konstaterer Amanda Torvund Sundvor.

Den eneste hanen i hønsegården, Ferdinand Røssland Kjerpeseth, attpåtil fra Varegg, har ikke troen på en snuoperasjon.

– De spiller altfor offensivt. Med en gang Lillestrøm får seg en kjapp kontring, så er de gjennom.

– Må snøre sammen

Han har noen klare råd til trener Straus.

– Han må spille mer defensivt. Flytte laget opp og trekke lagdelene sammen.

Tross det pågående nederlaget mister ikke jentegjengen optimismen på egne og lagets evne.

– Jeg skal bli best, sier Pernille Jordal Østensen om egne ambisjoner.

Skal på Sandviken

Josefine Aurora Bjørndal legger ikke skjul på hvor det skal skje.

– Vi skal spille på Sandviken når vi blir store.

Noe Brann-ambisjoner er det ikke snakk om her i myren.

– Brann? De har jo ikke engang et damelag, sier Frida Askildsen Hovdevik, før Hanne Askildsen supplerer.

– Sandviken er bedre enn Brann!

Spilte vennskapskamp

Trener for Sandviken09-jentene er Harald Hovdevik. Han forteller at de spilte vennskapskamp mellom Varegg og Sandviken som oppladning før cupfinalen.

Resultatet forbigås i stillhet, men det endte altså med Varegg-seier.

Han er fornøyd med å ha fått samlet så mange til cupfinalen.

– Alle jentene har gledet seg veldig til å være her. De har snakket om det lenge.

Blir flere cupfinaler

I andre omgang putter Lillestrøm et tredje mål. Stemningen dabber betraktelig. Fokuset retter seg mot fremtidige cupfinaler. Skal man tro mamma Katrine Askildsen er det langt fra usannsynlig slik det drives i Sandviken for tiden.

– Alle kullene bortsett fra et er fullstappet på jentelaget. Det er det som er blitt den sosiale arenaen. Det lover godt for fremtiden.