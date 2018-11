– Jeg har ikke noe ønske om at dokken skal ligge der den ligger nå. Hevingsfartøyer står allerede i kø for å hjelpe oss, sier konsernsjef Kurt Rune Andreassen ved CCB på Ågotnes.

Mandag like før klokken 11.30 gikk alarmen på Ågotnes. Den gamle flytedokken som i sin tid lå på Laksevåg sank da den skulle ta inn et fiskefartøy for vedlikehold.

Ligger på 60 meter

– Dokken ligger nå i en skråning på cirka 60 meters dyp. Den var godt forankret i land med voldsomme fortøyninger både i øst og vest. De to punktene i land skal kunne klare å holde flytedokken stabil, sier Andreassen.

Han sier at man så snart som mulig vil gå ned til havaristen med en ROV for å undersøke tilstanden og hvordan den ligger.

– Vi har ikke fått tak i en ROV i dag, men det står høyt på prioriteringslisten i morgen.

Oppgradert for 15 millioner

– Er dokken forsikret?

– Dokken er forsikret. Hvor mye den var verdt slik den lå, vil jeg ikke gå inn på. Heller ikke hva vi betalte for dokken da vi kjøpte den.

– Hvor mye penger har dere brukt på oppgradering?

– Det er brukt rundt 15 millioner kroner på å få dokken i operativ stand. Vi har brukt mye tid i det siste på blant annet å ta stresstester og sjekke at vi kunne ta inn skip.

Tok rask og riktig avgjørelse

– Har du noen teori om hva som kan ha gått galt da flytedokken sank?

– En slik dokk består av mange skott og tanker som skal fylles med vann for å senke dokken. Dokken krever strømtilførsel under en slik operasjon. En teori kan være at strømforsyningen sviktet, men det blir bare spekulasjoner. Flytedokken lå veldig lavt da vi prøvde å få dokket fiskebåten. Heldigvis hadde vi personell som var raske til å avgjøre at skipet måtte ut igjen. Ellers kunne dette ha gått mye verre.

Geir Martin Strande

Allmøte på Ågotnes

– Hva skjer med de åtte personene som var på dokken da ulykken skjedde?

– Vi har mobilisert bedriftshelsetjenesten for å debriefe og ta seg av de som var involvert, men vi holder også et allmøte her på Ågotnes klokken 15. Der kommer jeg selv til å være til stede sammen med 60–70 av de 100 ansatte.

Andreassen sier at han er svært glad for at det ikke gikk menneskeliv tapt i ulykken.

– Det som har gått til bunns er jern og metall. Det er gjenstander og ting som kan erstattes. Heldigvis gikk ingen menneskeliv tapt. Dette kunne ha gått mye verre enn det gjorde, sier konsernsjefen.

Han ser nå frem til at politiet kommer i gang med etterforskningen av saken.

– Selv kommer vi også til å bruke tid på å finne ut av hva som gikk galt. Det hele er et mysterium, sier Andreassen.