Inger Lofnes (70)

– Nylig sa en gjest til meg at «Inger, du må aldri slutte å servere oss på Bryggeloftet, for du kommer til å gå igjen her uansett!». Han var kanskje inne på noe. Nå er det 38 år siden jeg tok min første vakt på dette fantastiske stedet. Jeg sier alltid at det er gjestene som skaper den gode stemningen. Veldig mange er faste, og jeg er på fornavn med en del av dem. Julebordsesongen er oppbestilt både i år og neste år. Det er så kjekt når gjestene er fornøyd og sier at de kommer igjen til samme tid og samme bord om ett år.