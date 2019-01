88 mennesker ble evakuert da en husrekke med seks leiligheter brant ned på Voss natt til 1. nyttårsdag.

– Det er kraftig brann i en bygning med seks leiligheter. Alle leilighetene står i full fyr. Det er sterk vind og uoversiktlig på stedet, sa vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen i Hordaland natt til 1. nyttårsdag.

– Vet dere hvorfor det begynte å brenne?

– Vi fikk beskjed at det brant utendørs i taket på den ene leiligheten, svarer Drotningsvik.

Brannen ble meldt klokken 04.01. Mannskap fra Voss, Granvin og Dale ble sendt til Voss Resort for å slukke brannen i Tråstølsvegen.

Det var lenge fare for at brannen skulle spre seg til husrekken nedenfor.

– Det ser ut til at vi klarte å hindre det, sier Drotningsvik.

Klokken 09.14 ble brannen meldt slukket, men brannvesenet kommer til å drive etterslukking.

Arne Hofseth

– 25 til sykehus

Alle som var i de aktuelle leilighetene kom seg ut. Politiets operasjonsleder Tatjana Knappen gir denne oppdateringen ved 09-tiden tirsdag morgen:

– Uværet gjorde slukkingsarbeidet krevende. Til alt hell har det gått bra, skadepotensialet tatt i betraktning.

– 88 personer har blitt evakuert, 25 av dem har vært innom sykehus for sjekk av røykskader. En brannmann får tilsyn av ambulansepersonell på stedet. I tillegg til leilighetene er to biler ødelagt i brannen.

ARNE HOFSETH

– Kjente bållukt

Morten Benserud og Stine Høiås var to av de som ble evakuert. De holdt til i leilighetsrekken nedenfor der det brant.

– Vi hadde hatt en fin nyttårsfeiring og var på vei til å legge oss ved 04-tiden. Da vi kjente bållukt, gikk min kamerat ut for å se. Da var det tydelig at det brant i tre av leilighetene. De var overtent, sier Benerud.

Arne Hofseth

– Glør gjennom luften

Han forteller at de sto utenfor og fulgte med på slukkingsarbeidet som pågikk i rekken over dem.

– Det blåste veldig mye, og det kom glør gjennom luften. Røyken var også massiv, og vi ble evakuert til varmestuen på Bavallen, forteller han.

2211-TIPSER

En nabo til de brannherjede leilighetene forteller at han ble vekket av andre naboer.

Ifølge Tatjana Knappen er kriseteamet på Voss informert. De evakuerte er fraktet til Fleischer’s Hotel på Vossevangen.

Politiet på Voss iverksetter etterforskning for å finne brannårsaken. Meldingen til brannvesenet var altså at det begynte å brenne utendørs på taket.

Leilighetene var utleid

Leilighetene som brant var eid av et selskap i Voss Resort-systemet og utleid til vinterturister. Øyvind Wæhle er administrerende direktør i Voss Resort. Han var tidlig på brannstedet.

2211-TIPSER

– Det var turister fra Nederland og England som leide de seks leilighetene som brant. Totalt var det 29 personer i disse leilighetene, sier han.

Ifølge Wæhle var leilighetene på rundt 80 kvadratmeter på to plan.

– Det var kraftig vind på stedet, noe som gjorde slukkingsarbedet svært krevende. Det er ingen tvil om at brannmannskapene har gjort en formidabel jobb, mener Wæhle.

– Det viktigste for oss er at det ikke gikk liv med eller at noen ble alvorlig skadet, legger han til.