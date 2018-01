– Det er nok bestefar som er mest stolt over den tittelen, sier de nybakte foreldrene.

– Hun ble født klokken 05.11, så vi hadde ingen forhåpninger om at hun skulle bli et nyttårsbarn, sier mamma Kaja Mari Bakke Nordvik (28).

– Men bestefar var opptatt av det. «Har dere fått vite om hun er årets nyttårsbarn? Det skjer jo bare en gang i året, så det hadde vært stas!». Så det var jo litt ekstra kjekt, sier Nordvik og ler.

Det vesle nyttårsbarnet veier 3690 gram og er 52 centimeter langt.

– Lengden har hun etter sin far, uten tvil!, sier Nordvik.

Fra Os til Haukeland

Visittrommet på Kvinneklinikken på Haukeland fylles med spente familiemedlemmer. Barn som skal treffe søsknene sine for første gang, besteforeldre som får oppleve at egne barn nå får sine egne barn.

Det serveres ertestuing, kjøttkaker og rød saft på små brett.

– Det hele gikk så fort og fint. Vi arrangerte nyttårsfeiring med noen venner da Kaja plutselig sier at «Nå tror jeg fødselen er i gang», forteller pappa Niel-Erik Thomas.

Ørjan Deisz

Da hadde familien akkurat fått lagt storesøster, Lilly Mari Bakke Thomas (4), etter nyttårsrakettene. En venninne timet riene til de var tette nok til å begynne å tenke på å reise inn til Bergen.

– Det har vært mye folk rundt oss hele kvelden, men det gikk helt fint, sier Nordvik.

Klokken 01.50 var paret på plass på Kvinneklinikken på Haukeland.

– Kjøreturen gikk helt uproblematisk og vi kom frem i god tid. To timere senere var Melina kommet til verden, sier Thomas, som har fått fri fra arbeid på sjøen for å kunne være med på fødselen.

Skal lese for lillesøster

En litt sjenert storesøster titter ned på søsteren sin og nikker stille når hun blir spurt om det var en søster hun ønsket seg.

– Vi visste at det ble en jente, så det har vi snakket mye om. Lilly Mari gleder seg veldig til å lære lillesøster å leke. Ikke sant, spør mamma Nordvik.

– M-m, svarer storesøsteren.

Lilly Mari blir fem år i februar og gleder seg aller mest til å lese høyt for lillesøsteren. Det har hun lært i barnehagen.

– Vi reiser hjem til Os allerede i morgen. Da skal resten av familien også få hilse på nyttårsbarnet, sier den nybakte tobarnsfaren.

Ørjan Deisz

Årets nyttårsbarn ble født i Oslo

Norges førstefødte i 2018 ble ikke Melina, men Jenny Leonora Løvåsmoen. Hun kom til verden syv minutter over midnatt.

– Terminen var 31. desember, så vi bommet med ni minutter. Jeg tror mor var veldig klar for henne på termindagen et tidspunkt der, men far var litt mer giret på 1. januar, sier pappa Martin Løvåsmoen (29) til NTB.

Den nybakte pappaen sier at alt står bra til med mor, Cathrine Olsen (27), og barn.