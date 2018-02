– Det er rørende å se at så mange bryr seg og heier på oss.

Etter et døgn på reise satte Sverre Lunde Pedersen og Sindre Henriksen beina på bergensk jord ved 20-tiden mandag kveld.

Begge tok gull på lagtempo i OL, mens Pedersen også fikk med seg en individuell bronse fra 5.000 meter.

At de var slitne etter den lange reisen, måtte de fint legge til side, for på Flesland ventet over 200 mennesker for å ønske OL-heltene velkommen hjem.

– Jeg mister nesten pusten her, det er så mange klemmer. Det er helt sykt, sier en smilende Sindre Henriksen.

Buekorps-hyllest

Familie, venner, Fana IL og andre som ville ha et glimt av «gullguttene» onsdag kveld. Til og med buekorps var med i velkomstkomiteen, og det satte Henriksen pris på.

– Jeg er jo buekorpsgutt og har gått i Sandviken hele mitt liv, så det er stort å se at de stiller opp og bryr seg. Det var merkelig da jeg kom ut og hørte trommene, og så hele gjengen her. Det var et stolt øyeblikk, sier Henriksen som måtte få spille en liten trommesolo før han forlot flyplassen.

Den tredje medaljegrossisten - Håvard Holmefjord Lorentzen - reiste rett videre til Kina for å gå VM-sprint neste helg.

Tor Høvik

– Rørende

– Først og fremst begynte jeg bare å smile og le litt. Det var veldig kjekt å se, og er et minne som jeg kommer til å huske lenge, sier Lunde Pedersen.

Osingen smilte fra øre til øre, og la ikke skjul på at det betydde mye for ham å komme hjem til en slik mottakelse.

– Det er veldig stor stas å se at vi blir satt pris på og blir tatt i mot slik på en mandagskveld. Det betyr mye. Det er rørende å se at det er så mange som bryr seg og heier på oss, sier Lunde Pedersen som har fått med seg hvordan OL-sendingene har vært i klubbhuset til Fana Idrettslag:

– Vi har alltid hatt et kjempegodt miljø i Fana, og jeg håper at vi kan bidra til at enda flere blir god på skøyter, sier Lunde Pedersen og smiler.

Etter intense uker skal Lunde Pedersen samle krefter de neste dagene.

– Det er veldig godt å være hjemme. Jeg skal prøve å roe meg litt, få mye søvn og hvile. Slik at jeg kan ha litt krefter igjen til siste to helgene.

Fire medaljer i OL

Det som har gitt ekstra stort inntrykk for Lunde Pedersen og Henriksen under årets OL, har vært den økende interessen for skøytesporten. Velkomsten mandag kveld var enda et tegn på det, mener Henriksen.

– Det viser at det har skjedd noe med norsk skøytesport. Hvis vi går inn på resultatlistene ser vi kanskje hvorfor, sier Henriksen med glimt i øyet og legger til:

– Det gir meg motivasjon også. Det viser at folk bryr seg, og at det er noe stort i det vi holder på med, så jeg gleder meg bare til å fortsette.

– Vi har virkelig fått opp interessen for fullt. Fire medaljer tok vi nå, og det legges merke til det, sier Lunde Pedersen.

I ankomsthallen på Flesland var det mange som ville gratulere OL-heltene. Noen hadde lengtet mer enn andre.

– Jeg har savnet Sindre utrolig mye. Han har jo vært borte i over en måned nå, nå får jeg bare nyte de få dagene han er hjemme frem til han reiser igjen, sier Rebekka Savhellen.