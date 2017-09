Barn fra familier med lav inntekt deltar sjeldnere på SFO enn andre. En ny storsatsing skal få dem inn i ordningen.

– I dette strøket her er det mange som ikke har råd til å være med på SFO. Det er gjerne de som trenger det mest som uteblir, sier Monica Jacobsen, som er avdelingsleder for SFO ved Ny-Krohnborg skole.

Sammen med skolebyråd Pål Hafstad Thorsen og rektor Jan Ove Johansen, ser hun utover elevene som står i kø for å få ansiktsmaling til sykkel-VM. Senere skal barna ut og heie i løypene.

Av cirka 200 elever på 1.- 4. trinn er det 121 som deltar på SFO.

Mange av elevene i området kommer fra familier med lav inntekt. Skolen har også en høy andel av fremmedspråklige barn.

Håpet er at redusert betaling for dem som har minst å rutte med skal få flere familier til å bruke tilbudet.

– SFO er en viktig sosial arena for barna. Derfor ønsker vi å få til økt deltakelse ved å inkludere flere barn og løfte kvaliteten i tilbudet. Det er god familiepolitikk å gi barna like muligheter og legge til rette for foreldrenes deltakelse i yrkeslivet, sier skolebyråd Pål Hafstad Thorsen.

Rune Sævig

Gratis for 113 barn

Byrådet har satt av 12 millioner til å gjøre SFO billigere. Moderasjonsordningen vil fungere på samme måten som den gjør for familier med barnehagebarn.

Ingen skal betale mer enn seks prosent av husholdningens inntekt for en SFO-plass. I praksis betyr det rabatter for alle familier som tjener under 467.500 kroner i året.

De som har aller minst vil få gratis SFO-plass. Ifølge Bergen kommune gjelder dette 113 barn.

– Barn skal ikke ekskluderes fra SFO. For de barna som lever i fattigdom har dette stor betydning. I en ideell verden skulle SFO vært gratis for alle barn. Men det klarer vi ikke å få til uten statlige tilskudd. Jeg skulle ønske at regjeringen ville prioritere dette, sier Thorsen.

Rektor Jan Ove Johansen tror den nye moderasjonsordningen vil gjøre det mulig for flere barn å gå på SFO.

– Å delta på SFO bidrar til en god og trygg hverdag. På vår skole er vi særlig opptatt av at dette tilbudet er en arena for integrering og gode relasjoner. Gode relasjoner gjør skolehverdagen lettere og har stor betydning for læring, sier han.

Fattige skal slippe gjeld

Erfaringer fra Oslo og Trondheim viser at pris har stor betydning for hvem som velger å delta på SFO. I fjor høst innførte kommunene gratis kjernetid i bydeler der oppslutningen i utgangspunktet var lav. Alle opplevde en sterk økning i antall barn som deltok.

Tidligere i år skrev BT at familier i Bergen til sammen skylder kommunen 20 millioner kroner fordi de ikke har betalt for barnehage og SFO. Fra januar 2016 til mars 2017 mistet 108 barn plassen sin i SFO på grunn av dette.

Skolebyråd Pål Hafstad Thorsen håper at den nye moderasjonsordningen vil hindre at nye familier får gjeld til Bergen kommune.

Monica Jacobsen, som har jobbet på SFO siden oppstarten i 1991, er glad for den nye moderasjonsordningen, men ville helst hatt gratis kjernetid for alle.

Thorsen utelukker ikke at det kan komme i fremtiden.

– Vi planlegger å gjennomføre et pilotprosjekt med gratis kjernetid på noen utvalgte skoler. Dette er imidlertid ikke så treffsikkert som moderasjonsordninger, fordi fattige barn finnes i alle bydeler. Da må vi ha ordninger som omfatter hele byen.

Moderasjonsordningen for SFO trer i kraft fra og med 1. januar 2018.