– Dette er supert, sier Siv Skard om nye Nygårdsparken. 800 boller forsvant på et blunk da øvre del av parken ble åpnet lørdag.

I flere tiår var Nygårdsparken ensbetydende med lovløse tilstander, åpent salg av narkotika, overdoser, trusler, slåsskamp og overfall. I 2014 ble parken stengt, og siden har bergenserne ventet.

Lørdag var det folkevandring til parken. Store og små, gamle og grå, og en Sogndal-supporter. Det var trangt om plassen da øvre del ble offisielt åpnet.

– Det blir spennende

Siv Skard har to barn og har bodd 20 år på Møhlenpris. Hun har sett mye av elendigheten på nært hold. Lørdag kunne hun smile.

– Dette er supert. Det blir spennende å se hvordan driften vil fungere. Det ser i hvert fall ut som om parken er tilrettelagt for voksne, studenter, barn og eldre. Jeg håper bare at kommunen kan åpne opp slik at barna våre kan gå gjennom parken fra Møhlenpris. Nå er det stengt, men det bør være enkelt å løse.

Per Lindberg

Klokken 13.00 erklærte ordfører Marte Mjøs Persen parken for åpnet. Vi så ikke en politibil, bare fornøyde mennesker.

NIKITA SOLENOV

– Fantastisk

– Mange av oss har ventet siden 1990-tallet på at parken skulle åpne igjen. Vi er spent på hvordan det skal gå. Det må settes inn ekstra støtte for alle som trenger litt hjelp fra fellesskapet, sa Bjørn «Bamse» Wilberg Andersen.

Han er Møhlenpris-beboer, musiker og teatermenneske og bidro fra scenen med sangen «I live» etter at parken var åpnet.

– Jeg er det lokale alibiet her. Da jeg vokste opp, lekte vi cowboy og indianer, spilte fotball på Wembley nede i parken og hadde kyss-klapp og klem i buskene. Det er fantastisk å kunne bidra, sa han til de mange fremmøtte.

Hvor mange det var, er usikkert, men at det kom et par tusen mennesker innom parken lørdag, er ikke å overdrive.

PER LINDBERG

800 boller forsvant

Den nye kafeen var åpen lørdag og tilbød kaffe, boller og brus. Alt gratis så lenge lageret holdt. Og det var ikke lenge. 800 boller forsvant på et blunk.

Det var store køer foran disken, men folk hadde god tid. Barna lekte på de ulike apparatene, mens de voksne slo av en prat. Så nærmet det seg åpning, med taler og kulturelle innslag. Selvsagt var det trommeslagere fra Nygaards som dro det hele i gang.

NIKITA SOLENOV

Ordfører Mjarte Mjøs Persen sa i sin åpningstale at Nygårdsparken skal være et sted for alle. Mangfoldet skal dyrkes. Her skal man kunne leke, trene, slappe av og være trygg.

– Det skal være en park for alle, både de som bor her og de tilreisende.

Nikita Solenov

Allerede før den offisielle åpningen klokken 13.00 lørdag, hadde mange møtt opp for å se på parken. Vi så mange fornøyde mennesker.

Advarer mot glatt bane

I nedre del av parken var det lagt til rette for sykling på en såkalt pumptrack. Arne Olsen hadde tatt med guttene Håkon (8) og Johan (7) for å teste herlighetene.

– Vi syklet fra Åsane og inn hit, men den er veldig glatt, og det er lett å falle, sier han.

NIKITA SOLENOV

Viljar Lunden Dalland er helt enige med Åsane-trioen som syntes banen var i glatteste laget. Han bor i Lærdal og var på bergenstur med mor og far. Viljar hadde med løpehjul og testet det på banen.

– Det er første gang jeg prøver dette, men den var veldig glatt.

– Kjekt?

– Ja, jeg bare hopper og gynger, det gir meg fart.

NIKITA SOLENOV

– Min lekeplass

Ikke alle hadde sykkel eller løpehjul med seg. August Svenkerud Raundalen (8) kom fra Landås med mor Gunvor Raundalen. De benyttet muligheten til å tagge på en vegg.

– Nygårdsparken var min lekeplass da jeg var barn. Det er fint å være her, og parken ser flott ut. Dette er veldig kjekt, sier hun.

NIKITA SOLENOV

Ansatt for å skape liv

Solveig Trædal har fått ansvaret for å skape aktivitet i parken og forteller engasjert om hva som skal skje fremover.

Det blir kafedrift fra 10.00–16.00 fra mandag til fredag. Om tirsdagene åpner kafeen 09.00 og avsluttes 15.00. Fra 15.00 til 20.00 blir det ungdomskafe.

– Prosjektet Ny sjanse vil drive kafeen mandag, onsdag og torsdag. Kirkens Bymisjon har servering på Dankert Krohn, og de skal drive kafeen tirsdag og fredag, forteller Trædal.

PER LINDBERG

Det vil være plass til i overkant av 40 personer inne og ute. De kan vente seg suppe, hjemmelaget brød og andre enkle retter.

– I helgene åpner vi for at andre kan drive. Vi ser det an og skal ha en prøveperiode frem til mars neste år for å se hvem som er best egnet til driften.

Det blir blant annet nybegynnerkurs i tai-chi (mandag), petancue (onsdag) og gategymnastikk (torsdag) fremover.

– Vi skal fylle Nygårdsparken med masse tilbud som skal skape aktivitet, sier Trædal.

NIKITA SOLENOV

Bekymret

Det var i hvert fall ikke mangel på tilbud lørdag. Rebusløp, danseshow, familiegym, parkvandring og en rekke aktiviteter fra Vil vite. Mens de aller fleste kom til parken, sto noen og så på festen fra altanen.

De hadde funnet frem norsk flagg og deltok i festen ovenfra.

– Jeg håper bare at dette går greit og at kommune og politi tar affære hvis det utvikler seg et nytt rusmiljø her, sa en beboer fra nærområdet.

Birgitte Hestad er leder i Nygårdshøyden vel. Hun ser lyst på fremtiden.

– Vi håper at parken blir brukt og får mange folk opp dit, sier hun.