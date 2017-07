Ei 17 år gammel jente har mistet livet etter knivstikkingen på Coop Obs på Sørlandssenteret. Politiet har pågrepet ei 15 år gammel jente som er siktet for drap og drapsforsøk.

– Sørlandet sykehus Kristiansand melder at en 17 år gammel jente onsdag kveld døde som følge av skadene etter knivstikkingen. Pårørende er varslet, skriver fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille i en pressemelding Agder politidistrikt sendte ut like etter midnatt.

15-årig drapssiktet hadde rømt

Politiet skriver videre:

«Det var i går ettermiddag, den 26. juli 2017 i 17.30-tiden, at to personer ble knivstukket inne på butikken Coop Obs på Sørlandssenteret i Kristiansand.

Politiet har pågrepet ei 15 år gammel jente som er siktet for drap og drapsforsøk etter knivstikkingen av en kunde og en ansatt ved butikken.

– Hun hadde tidligere på dagen rømt fra en barnevernsinstitusjon på Sørlandet, opplyser Hille».

Politiet kaller inn til pressekonferanse torsdag formiddag, og vil ikke besvare spørsmål eller gi ytterlige opplysninger i saken før det.

Tormod Flem Vegge

Stor sorg i Coop

– Det er med stor sorg at vi har mottatt melding om at en av våre medarbeidere på Coop Obs døde som følge av skadene hun ble påført i denne tragiske hendelsen i går. Våre tanker og dypeste medfølelse går til familie, kolleger og etterlatte, sier administrerende direktør Tore Klovning i Coop Sørvest til Fædrelandsvennen i natt.

Den 17 år gamle jenten var sommervikar ved Coop Obs. Det er nå etablert et kriseteam sammen med politiet for å ta vare på kollegene, opplyser han.

03811-tipser

To kvinner knivstukket

Da politi kom til åstedet, fikk de kontroll på gjerningsperson.

– Gjerningspersonen vil bli forsøkt avhørt i løpet av kvelden, meldte politiet på Twitter onsdag kveld i 21.15-tiden.

De to kvinnene som var knivstukket, ble ifølge politiet kjørt til sykehuset i ambulanse. Skadeomfanget var uvisst fram til politiets pressemelding etter midnatt.

Åstedet ble midlertidig stengt. Krimteknikere jobbet på stedet frem til 20.30-tiden.

Amok med kniv

– Det var en jente som gikk amok med kniv inne på Obs, sa et vitne til Fædrelandsvennen på stedet.

Et vitne som sto to meter fra jenten forteller til Fædrelandsvennen at hun hadde en cirka 20 centimeter lang kokkekniv i hendene og at hun gråt og ropte om hjelp.

– Hun var ung, ropte og gråt. Det var vanskelig å forstå hva hun sa. Men det hørtes ut som om hun ropte om hjelp, sier Sebastian Storaas.

Kjenning av politiet

– Gjerningspersonen er en kjenning av politiet og kjent fra tidligere forhold, sa politiets operasjonsleder Audun Eide til Fædrelandsvennen onsdag kveld.

Etter knivstikkingen skal jenta ha løpt fra stedet og opp i andre etasje.

Google Maps

Ifølge en ansatt på Coop Obs ble de to kvinnene stukket med kniv i mage og i siden av jenten som kom gående gjennom butikken med en stor kniv.

En annen ansatt ved butikken, som ønsker å være anonym, forteller til Fædrelandsvennen at han hørte et skrik fra kjøkkenavdelingen. Han trodde noen var syke.

– Deretter hørte jeg mer skriking. Det lå en dame på golvet og holdt seg for magen. Hun fortalte at hun var knivstukket av en jente, forteller den ansatte.