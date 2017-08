Ana (24) og Alejandra Sagnz (5)

– For tre år siden levde vi i stor fare i hjemlandet vårt, Colombia. Pappa hadde noe sparepenger og jeg hadde litt, slik at jeg klarte å ta med meg begge døtrene mine og flykte. Det var trist å reise fra mor og far, men jeg hadde ikke noe valg. Norge var målet mitt, fordi jeg hadde hørt og lest at det er så fredelig og trygt her. Det viste seg å stemme. Folk her i Bergen er snille, og jeg føler at det er trygt for meg og jentene. Jeg utdanner meg til hjelpepleier, og gleder meg til jeg blir ferdig og kan arbeide med mennesker. Det eneste som er litt trist, er at det er vanskelig å få nære venner her.