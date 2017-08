VENTER PÅ FLO: Redningsskøyten RS «Kristian Gerhard Jebsen II» dro ut til Hjellestad natt til lørdag for å sjekke fergen som hadde kjørt på grunne. I 14-tiden lørdag skal de tilbake for å sjekke om vannet er høyt nok til at fergen kan kjøre videre. FOTO: RS «Kristian Gerhard Jebsen II»