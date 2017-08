Elin Gullaksen (78)

- Da min mann Bjarne døde for 11 år siden, hadde vi hatt en felles glede og hobby med golf i mange år. Å bli enke var en stor forandring i livet. Det eneste som var sikkert for meg, var at jeg skulle fortsette med golf. Vi er en fast gjeng som spiller sammen året rundt, i Norge og i utlandet. For å kunne ha en god alderdom, er det avgjørende å være aktiv sammen med kjekke folk. Da er alt mulig. Jo mer du er med på, desto flere muligheter åpner det seg. Og sant å si, har jeg ikke gitt opp håpet om at jeg kan treffe en hyggelig mann, og at vi kan bli kjærester. Ingenting stopper en golfer, skal jeg si deg.