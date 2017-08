En ny app skal forhindre matsvinn fra bensinstasjoner og kiosker.

– Årlig kastes 5,5 millioner pølser i bosset fra bensinstasjoner og kiosker her i landet. Vår app skal forhindre matsvinn, sier gründer Kurt Falch Stokke.

Sunnmøringen bosatt i Bergen reiser for tiden landet rundt for å knytte brukere til den nyutviklede pølseappen som han mener skal ta Norge og verden med storm. Før matvarene kastes, skal det gå ut et varsel til brukerne som har lastet ned appen om at de nå kan kjøpe produktet til redusert pris.

– Det årlige matsvinnet er helt vanvittig. Kiosknæringen og bensinstasjonene står hvert år for at 70.000 tonn mat går i bosset. I dette tallet ligger pølser, calzone, pizza, bagetter, boller og mye annet, sier Stokke.

Helene Andreassen på YX-stasjonen på Kolltveit er blant dem som tar del i den store kastefesten her til lands. Da BT treffer henne mandag ettermiddag har hun som alltid skrevet ned hvilket svinn de har. Til nå denne dagen har det gått unna én burger, fire pølser og ni bagetter.

– Vi kaster utrolig mye. Men det varierer veldig. Noen dager er det ikke svinn, mens andre er det mye. Vi legger på mye mat for at det skal være tilbud dersom det kommer flere kunder inn.

Vil ikke vente

Folk orker ofte ikke å vente, sier Andreassen, og forteller at selv det å bruke tre minutter på å varme en wienerpølse er for mye for mange.

– Da går folk ut av butikken.

Gründer Stokkes idé om å redusere matsvinn resulterte i fjor i etableringen av selskapet «Throw No More».

– Vi satser seriøst. Norge er bare begynnelsen. Vi skal ut i Europa og Verden med konseptet. Innovasjon Norge har gitt oss et oppstartslån på 918.000 kroner. Vi legger nå grunnlaget for noe vi håper skal bli stort, sier Stokke, som har med seg medgründer Ragnar Hatlø på laget.

Pushvarsel

Så langt har de fått 40 bensinstasjoner til å knytte seg til pølseappen. I Hordaland er syv stasjoner med.

– Nå er det jo andre som har satse på å gjøre en innsats mot matsvinn. Hva skiller dere fra for eksempel Too Good To Go?

– Det spesielle med appen vår er at kunden får tilbud om å kjøpe mat som er i ferd med å gå ut på dato gjennom hele dagen, ikke bare på slutten av dagen. Kontakt skjer ved at utsalgsstedet sender ut et pushvarsel om mat som kan kjøpes til redusert pris. Vi snakker om 50–70 prosent avslag, sier Stokke.

Andreassen på Kolltveit har tro på konseptet, og mener mange vil benytte seg av det.

– Kundene vil ikke ha pølser som ser litt skrukkete ut, selv om de smaker det samme. Noen spør om de kan få den til halv pris på grunn av utseendet, men det har jeg ikke kunnet gjøre til nå. Så går de ut døren, mens jeg kaster pølsen i bosset. Det er veldig teit.

EIRIK BREKKE

– Vil treffe unge

Sjefen hennes, John Einar Thorbjørnsen, er daglig leder for syv YX-stasjoner i Hordaland. Han har allerede sagt ja til å knytte seg til pølseappen med sine to stasjoner på Stord, samt stasjonene på Kolltveit, i Godvik, i Norheimsund, i Strandebarm og i Eikelandsosen.

– Vi har stor tro på konseptet, samt litt skepsis. Jeg er jo over 50, og da er jo man litt skeptisk til alt som har med apper å gjøre. Nå er det jo slik at de unge liker at alt går fort for seg. De har ikke tid til å skrive hele setninger og heller ikke hele ord når de kommuniserer, så denne app-løsningen vil nok treffe mange unge.

Fakta: Matsvinn i Norge Tall fra Østfoldforskning viser at svinnet for matindustrien, grossistleddet, dagligvarehandel og husholdningene er redusert med 12 prosent målt i kilo/innbygger fra 2010 til 2015.

Målt i tonn er matsvinnet redusert med 7 prosent fra 2010 til 2015.

Samlet kastes det mat tilsvarende 355.000 tonn, eller 68,7 kg per innbygger (2015).

I norske husholdninger kastes det i snitt 42,1 kilo mat per år (2015). En gjennomsnittshusholdning kaster mat for 5800 kroner hvert år.

Undersøkelser har vist at 25 prosent av all mat som produseres og omsettes går i bosset.

Tap på 20 milliarder

Tall fra Østfoldforskning viser at det i Norge er et matsvinn som tilsvarer et økonomisk tap på mer enn 20 milliarder kroner per år.

– I norske husholdninger kastes det i snitt 42,1 kilo mat per år (2015). En gjennomsnittshusholdning kaster mat for 5800 kroner hvert år. Matsvinnet fra husholdningene utgjør 13 prosent av forbruket – hvilket betyr at hver åttende handlepose havner i bosset, sier seniorforsker Ole Jørgen Hanssen i Østfoldforskning.

I 2017 setter de i gang et stort forskningsprosjekt som skal kartlegge hvor mye som kastes fra restauranter, hoteller, bensinstasjoner og andre utsalgssteder.