– Helt galt at den enkelte politimester kan prioritere bort sjøtjenesten, mener generalsekretær Endre Solvang i Kongelig Norsk Båtforbund.

BT skrev onsdag at MS «Kjølen», Vest politidistrikts eneste politibåt, har vært langt mindre på sjøen denne sommeren enn før. Stramt budsjett, forklarer politiledelsen.

– Beredskapen for sjø og kyst er for dårlig. Jeg kan ikke skjønne at dette er akseptabelt i det hele tatt, sa Senterpartiets Kjersti Toppe.

– Laveste på ni år

I Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), med over 40.000 medlemmer, reagerer de også sterkt.

– Det er svært betenkelig at sjøpolitiet nedprioriteres år etter år, sier generalsekretær Endre Solvang.

I Norge er det cirka 750.000 fritidsbåter. Solvang hevder å ha dokumentasjon for at politiets kontrollaktivitet til sjøs, for eksempel promille og fart, er den laveste på ni år.

Fra 2015 til 2016 gikk tallet på båtførere som sjekkes ned fra rundt 11.000 til cirka 7000 på landsbasis, ifølge Solvang.

KNBF

– Hordaland har landets største tetthet av fritidsbåter. Ulykker på sjøen går ikke ned; det er cirka 30 dødsfall i året. Og fritidsbåter blir det bare flere av. Politiet bør absolutt fatte mer interesse for sjøtjenesten.

Beskriver lovløse tilstander

På Hjellestad i Fana, et kjent og yndet sted for båtfolk, er det flere som gjerne skulle sett mer til båtpolitiet. En grunneier beskriver tidvis «lovløse tilstander», spesielt i Kviturspollen der det skal kjøres i maks 5 knop.

– Jeg ser enormt mye nestenulykker og ulovlig kjøring. Det er badende, barn, kajakker og seilbåter side om side med hurtiggående båter og vannskutere. Politibåten har jeg kun sett der én gang på fire år. Hvorfor er de ikke og kontrollerer? Det må vel bli en ulykke før noe skjer, sier den oppgitte grunneieren.

Morten Iversen, pasjonert båtmann og styreleder i Milde og Hjellestad grendalag, synes det er rart politiet satser på én dyr båt, i stedet for flere mindre.

– Jeg er ikke enig i at det kjøres spesielt stygt her ute. Men det er åpenbart ønskelig at politiet er mer til stede. I år har jeg sett spesielt lite til politibåten i juni og juli, de månedene jeg venter å se den mest.

Ønsker et «sjøens UP»

Solvang i KNBF mener en stor båtregion som Hordaland og Sogn og Fjordane, med lang kystlinje og mange fjorder, burde hatt tre politibåter – ikke én som i dag.

– Ser båtførere politiet, skjerper de seg, senker farten og har på redningsvest. Og tenker kanskje «oi, jeg har tatt en øl for mye». Med lite kontroll og lite synlig politi blir sjøen et siste fristed for folk. Og samtidig et sted der politiet ikke kan yte den bistanden de burde.

I forbundet drømmer de om et «sjøens UP»: en politibåttjeneste som styrer seg selv, uavhengig av regionale prioriteringer.

Stoler på politimesteren

Bergenser og stortingsrepresentant Peter Christian Frølich (H) hevder politiet får nok penger til å kunne satse på både politibåt og andre tjenester. Han stoler likevel på at politimesteren i vest vet hva han gjør når sjøtjenesten i år prioriteres ned.

– Jeg har en grunnleggende forventning til politinærvær også på sjøen. Men det går bedre med kriminalitetsbekjempelsen i Vest politidistrikt nå. Da kan vi ikke sitte med mikroskop og se på bare en liten del av driften, mener Frølich.

Politidirektoratet (POD) har gitt politidistriktene måltall for sjøtjenesten i 2017-sesongen. Via informasjonsavdelingen uttaler seksjonssjef Elisabeth Rise i POD dette: «Polititjeneste på sjøen er et vesentlig forebyggende tiltak, for å unngå ulykker, at uønsket og farlig atferd dempes, samt at tryggheten og sikkerheten for det brede publikum blir ivaretatt på en god måte».