Sjå videoen som får politiet til å sjå raudt.

Politijakta startar like ved Oasen i Bergen. Med eit hjelmkamera på seg, provoserer tenåringen politiet til å legge på hjul etter han. Videoen blei lagt ut på Youtube i fjor sommar.

– Eg ville teste grensene. Adrenalinet gjorde at eg synest det var spennande og gøy, seier den unge sjåføren som vil vere anonym.

I sju minutt jaktar politiet på han gjennom bustadfelt og småvegar i Fyllingsdalen.

– Då jakta starta tenkte eg berre: Eg må kome meg vekk. Og så håpte eg hjelmkameraet mitt var på, fortel han.

På eit tidspunkt har han nesten rista politipatruljen av seg. Då stoppar han for å vente på dei.

Når dei dukkar opp vinkar han arrogant, før han forsvinn vidare og ned ein gangveg der politiet ikkje kan følgje etter han.

– Eg skjønte at eg kom til å sleppe unna. Eg gjorde det fordi eg ville politiet skulle føle at eg leika med dei. Og så ser det bra ut på film, seier han.

Skjermdump

– Eg er ikkje stolt over dette i dag

Videoen har blitt sett over 300.000 gongar.

– Eg er ikkje stolt over det. Ein blir eldre og tenker meir over kva ein gjer. Men merksemda rundt det fekk meg til å føle ein slags stoltheit på det tidspunktet, seier han.

Tenåringen seier han ikkje vil gjort noko slikt igjen.

– Eg håpar ingen andre gjer det heller. Men der finst alltid ein løk som meg som vil prøve på det same, seier han.

Han er ein del av eit køyremiljø i Bergen der scooterar, mopedar og lettmotorsyklar regjerer. Tidlegare i sommar hadde dei ei samling der minst 25 sjåførar deltok. Dei fleste tenåringar.

– Det er eigentleg interessa for å køyre sykkel som samlar oss. Men om politiet kjem, så køyrer dei fleste av garde.

Skjermdump

– Direkte livsfarleg

– Her er det litt å ta tak i, seier politioverbetjent Lars Lothe når han ser videoen av politijakta.

– Dette er uønskt og ulovleg åtferd. Det som er tydeleg er at han ikkje stoppar for politiet, sjølv om dei tydeleg ber han om det. Han viser heller ikkje omsyn til andre i trafikken.

Han skildrar køyringa som «openbart straffbar». Dersom han hadde blitt stoppa ville førarkortet blitt inndratt i minst tre månader.

– Når ein stikk av frå politiet først, blir straffa vesentleg strengare.

Det finst ei rekke liknande videoar på Youtube. Fleire viser halsbrekkande triks, køyring i feil felt, rask fart og køyring på eit hjul.

– Dette er direkte livsfarleg. Eg reagerer spesielt på at dei køyrer på eit hjul i motsett køyrefelt, medan det kjem bilar i mot. Det skal ikkje meir til enn lufttrykket frå bilen før det kan gå gale. Det kan få dramatiske konsekvensar, seier han.

– Vesentleg større problem før

Lothe kjenner ikkje til liknande tilfelle i nyare tid.

– For eit par år tilbake var dette miljøet eit vesentleg større problem. Med jamne mellomrom blomstrar det opp i forskjellige bydelar. Ein periode var det i Bergen sør, så var det her i Bergen vest, fortel han.

Dei vanlegaste lovbrota har stort sett handla om høg fart, utydelege skilt, bråk om natta og enkelte tilfelle av ulovleg trimma syklar.

– No har vi generelt ein god tone, og dei siste månadene har det vore få klager. Det er ikkje ulovleg å køyre i store grupper. Dersom dei held seg innanfor lova, legg ikkje vi oss opp i det, seier han.

Lothe fortel at spenning ofte er motivet for villmannskøyringa. Dei fleste er i slutten av tenåra, og «pensjonerer» seg når dei er gamle nok til å få billappen.

– Dei er ikkje involvert i andre typar lovbrot, og blir svært sjeldan tatt for ruskøyring. Problemet er at dei køyrer på ein måte som er farleg både for seg sjølv og andre.

Den unge sjåføren slapp unna denne gongen. No vil han gi seg.

– Eg kan forstå at politiet er bekymra. Vi har prøvd å køyre på lukka område, og om natta når det er mindre folk og bilar. Men no er eg ferdig med alt dette tullet. Snart får eg billappen, avsluttar sjåføren.