Onsdag ettermiddag ble en ny ung jente angrepet av den omstridte knoppsvanen.

– Den hakket etter meg og gikk løs på både meg og båten med nebb og vinger. Da han kom opp i båten for å angripe, fikk jeg panikk og hoppet ut for å svømme til land, forteller Silje Marie Larsen Torsvik til Midtsiden.

Angrepet skjer kun to dager etter det ble avholdt en demonstrasjon i Os for å hindre avlivningen av svanen.

På mandag opplyste varaordfører i Os, Laila Reiertsen, at dødsdommen ble utsatt i ytterligere 14 dager.

Torsvik var med en venninne da Havnesjefen angrep. Sammen med Vilde Madelen Moberg Andersen hadde hun kjørt fra Lekvenvågen til Os for å handle.

– Akkurat da vi skulle legge til land, kom den i full fart. Jeg kom meg opp på bryggen, men fikk ikke fortøyd båten før han gikk til angrep på Silje, forteller Andersen til Midtsiden.

Hoppet ut i vannet

Torsvik ble sittende i båten og forteller at hun fryktet hun ville skade svanen. Da han gikk til angrep kastet hun seg ut på andre siden av båten og svømte mot bryggen.

– Mens jeg klatret opp på bryggen fortsatte han å angripe båten, som noen fremmede holdt på å kjøre til land. Da angrep han dem også, men de hadde heldigvis en litt større båt, sier Torsvik.

Faren til Torsvik opplyser til lokalavisen at begge jentene er uskadet, men har fått seg en støkk.

– Folk er i harnisk

Etter at knoppsvanen Havnesjefen angrep en fem år gammel barnehagejente og dro henne under vann i slutten av juni, vedtok Bjørnafjorden landbrukskontor at svanen skulle avlives. Det har skapt et voldsomt engasjement, langt utenfor kommunegrensene.

Følelsene i saken om Havnesjefens skjebne har satt sterke følelser i sving. På søndag fortalte ordfører i Os, Marie Lunde Bruarøy, at hun er rystet over hetsen kommunale ansatte har blitt utsatt for i kommentarfeltene som følge av saken.

– Det tar helt av, folk er i harnisk. Alt er svart-hvitt. Enten er du dyreelsker eller dyrehater, sa Bruarøy til BT.