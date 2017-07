Regjeringa vil nekte forureinande cruiseskip innsigling til norske verdsarvfjordar.

– Verdsarvfjordane er ein kjemperessurs for Norge, derfor må ta vare på dei og sørgje for at det ikkje heng røykskyer der på vindstille dagar og at fjordane blir reinare, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til NRK.

Regjeringa vil no stengje cruiseskipa ute frå verdsarvfjordar ved å stramme inn regelverket for utslipp frå cruisetrafikken. På denne måten kan halvparten av skipa bli nekta innseiing til norske verdsarvfjorder frå 2019.

Klima- og miljøministeren har ifølgje NRK bedt Sjøfartsdirektoratet om å utarbeide eit regelverk for skipstrafikken i verdsarvfjordane for å få ned utsleppa av nitrogenoksid og svovel og forby kloakktømming frå cruiseskipa.

– Skipa må bli miljøvenlege

– Halvparten av dagens cruiseskip tilfredsstiller ikkje moderne miljøkrav. Det betyr at nokre reiarlag må bytte ut skipa sine, dersom dei skal sleppe inn i norske fjordar, seier Helgesen til NRK.

Anders Fretheim

Kartlegginga til departementet viser nemleg at halvparten av cruiseskipa som selja i norske fjordar er produsert før år 2000. Direktoratet skal i løpet av 2018 få på plass det nye regelverket.

– Ikkje ein trugsel for turistnæringa

Fjordane som blir råka er dei populære fjordane Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Synnulvsfjorden og inste del av Tafjorden.

– Den største trugselen for turistnæringa er at verdsarvfjordane blir øydelagt av røyk og at trafikken er så tett at attraksjonsverdien forsvinn, seier Helgesen, som ikkje trur at dette vil skade turistnæringa.

Fryktar færre skip

Ordførar i Aurland kommune, Noralv Distad (H), seier til Bergens Tidende at han fryktar at dersom dei nye reglane trer i krat, vil tal av cruiseskip til Flåm gå ned.

– Sjølvsagt er miljøfokuset det aller viktigaste. Men dersom det blir ei slik lov, må dette gjelde for alle fjordar, ikkje berre for verdsarvfjordane, seier Distad.

Han er stygt redd for at dette kan føre til ei konkurransevridning.

– Cruiseturismen i Flåm er ein stor del av næringsutviklinga og inntektene for vår kommune, men og for nabokommunane. Dersom reglane kun skal gjelde Aurlandsfjorden, og dei fire andre fjordane, vil reisebyråa kunne velje andre fjordar framfor oss, seier Distad.