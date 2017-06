Notorisk taxfree-synder eller mangler EU-kontroll? Neste år lever du farligere i Bergen hvis du skal med danskebåten.

Tenk deg, sånn rent hypotetisk, at du faller for taxfree-fristelsen. Noen flasker til av den god rødvinen, litt ekstra sprit til det planlagte selskapet.

Og nederst i kofferten: tre store esker med sigaretter til en bekjent.

Er du tatt for dette noen ganger, kan du ha havnet på tollernes obs-liste. Frem til nå har det kanskje ikke betydd så mye. Kontrollørene har tross alt viktigere ting å gjøre enn å speide etter småsvindlere.

Utløser alarm

Men neste år får Bergen havn noe som gjør at notoriske taxfree-syndere, blant andre, vil leve farligere.

Ørjan Torheim

Nyvinningen heter ANPR (automatic number plate recognition), en type overvåkingskamera som leser bilskilt. De sørger for at alarmen går hvis bilen din, gjennom informasjon i Tolletatens etterretningssystem, knyttes til gamle synder.

Et bilde av bilen dukker da opp på nettbrett som tollerne går rundt med, eller på faste skjermer i et overvåkingsrom.

Tolletaten

«Smuglerkameraene» i Bergen vil komme i Jekteviken, der utenlandsfergene går fra. Trolig er de på plass før neste års sommerferie.

– Gjengangere på småsmugling vil ligge inne i systemet vårt. Drar du hyppig ut av landet og tar med litt for mye hver gang, er det en interessant modus for oss. Da kan det for eksempel være del av et nettverk, sier Svein Rustad, prosjektleder i Tolletaten for utbygging av ANPR-systemet.

Tolletaten

Kameraene gjør også mer ordinær kontroll av kjøretøy. Blant annet finner de ut om du har tatt EU-kontroll av bilen og om årsavgiften er betalt.

Men målet med kameraene er selvsagt større, påpeker Rustad.

– Hovedhensikten er å avsløre kjøretøy tilhørende kriminelle.

Mange på plass

Cirka 100 ANPR-kamera er allerede på plass i Norge, fordelt på rundt 50 grenseoverganger. Når utbyggingen er ferdig skal 200 kamera være tollernes forlengede grenseøyne.

Per Annar Holm, Aftenposten

– Resultatene så langt er veldig bra. Spesielt på grenseoverganger der vi ikke har fast bemanning. Der ser vi opptil 50 prosent økning i beslag, sier prosjektleder Rustad.

Erfaringene med slike kamera på fergekaier er så langt begrenset. Men Bård Ynnesdal i Bergen gleder seg uansett.

Han er avdelingsleder i Tollregion Vest-Noreg og håper på bedre kontroll med kjøretøy ut av og inn på utenlandsfergene.

Tolletaten

– Jeg håper vi får en bedre utvelgelsesprosess og en mer treffsikker kontroll. At vi kan bruke energien vår der det er mest behov.

Han tror også det blir flere beslag, og dermed at større mengder smuglervarer blir avslørt.