Midt i kanselleringskaoset til Norwegian, sto et ungdomskorps fra Minde. I stedet for jubileumsfeiring i Berlin, ble det en tur til Tusenfryd og shopping i Oslo for ungdommen.

– Neste gang skal vi fly med et annet selskap, sier Eline Holsen Yndestad. Hun har nettopp gått av bussen sammen med resten av Minde skolekorps etter tre lange dager i Oslo.

Søndag kveld ankom skolekorpset Gardermoen. I følget var 48 barn og ungdommer fra 9 til 19 år, som nettopp hadde deltatt i NM for skolekorps i Stavanger. Etter planen skulle gruppen ta et Norwegian-fly klokken 18 videre til en 60-års jubileumsfeiring for skolekorpsmusikanter i Berlin. Så langt kom aldri korpset. Flyet var kansellert.

Til dirigent Berit Skorpen skal Norwegian ha opplyst at piloten ble syk.

Ifølge Norwegian var det vanskelig å finne alternative transportløsninger. De prøvde både å finne muligheter i eget nettverk og se på billetter hos andre selskaper.

– Vi klarte å skaffe en buss som kunne frakte korpset til Berlin i dag, men dette forslaget ble avvist, forklarer presseansvarlig i Norwegian, Daniel Kirchhoff, i en epost til NTB mandag morgen.

– Det er helt uaktuelt å ta buss 15–16 timer til Berlin med 29 unger og mye korpsutstyr, sa Skorpen.

Brukt et sekssifret beløp

Skorpen og resten av korpset ble værende på Gardermoen i ytterligere syv timer før de bestemte seg for å ta inn på hotell for egen regning.

– Noen hang i skranken mens andre var på telefon til et kundesenter som aldri svarte oss. Fraværet av informasjon var stort, for å si det sånn, sier Skorpen.

Da det heller ikke ble funnet et nytt fly på mandag, bestemte Skorpen seg for at ungdommen skulle nyte turen. Dermed ble det kleshandling og sightseeing i Oslos gater, før det ble en tur til Tusenfryd for de unge dagen etter.

– Å holde humøret oppe har vært viktig for oss selv om det har vært mye frustrasjon.

Likevel er det ikke billig å feriere med 48 barn og unge i Oslo i tre dager, og Skorpen forteller at det har blitt brukt et sekssifret beløp de siste dagene. Penger hun håper Norwegian også vil refundere.

– Slik jeg har blitt forklart det har vi visse krav når et fly blir kansellert, i tillegg til å få refundert flybilletter, hotell og bussturen hjem, sier Skorpen.

Nikita Solenov

Norwegian beklager på det sterkeste

Vi er ekstremt lei oss for at de ikke fikk reist og vi beklager på det sterkeste. Vi har full forståelse for deres frustrasjon. På det tidspunktet forsøkte vi å gjøre alt vi kunne for at de skulle komme seg av gårde og ordnet transport med buss. Det var dessverre det beste alternativet vi kunne tilby på det tidspunktet, da det ikke fantes billetter hos andre flyselskap, sier Charlotte Holmberg Jacobsson, presseansvarlig i Norwegian på e-post.

Hun forklarer at alle passasjerer som har berørt av kanselleringer har rett til kompensasjon. Dette begrenser seg til rimelige kostnader for hotell, mat og drikke.

– Det som har skjedd med korpset er forferdelig og virkelig ikke bra. Vi gjør nå alt vi kan for at våre passasjerer får reist til sin destinasjon, sier Jacobsson.

Stor frustrasjon

Hjemme i Bergen har også frustrasjonen til tider vært stor. Are Yndestad har to døtre i korpset og mener Norwegian har opptrådt uprofesjonelt.

– Det handler om å ordne opp etter seg. Man kan ikke behandle folk på denne måten. Tiden man setter av, pengene man bruker på turen. Dette er noe jentene mine har mast om og gledet seg til i månedsvis. Jeg blir opprørt av slik oppførsel, sier Yndestad.

Selv om det aldri ble en tur til Tyskland, forteller flere av korpsdeltakerne om en fin tur for det.

– Vi hadde gledet oss til turen i lang tid og ble veldig skuffet. Det føltes veldig urettferdig. Men vi fikk gjort mye gøy i Oslo, sier Ida-Marie Holsen Yndestad.

Og for foreldrene som ble med på turen har det vært noen hektiske dager. Nå skal dirigent Skorpen hjem for å sove.

– Det har ikke blitt mye søvn de siste tre dagene, sier hun lattermild.