Handikapforbundet ville gi politikerne en smak av sine egne prøvelser på Festplassen lørdag.

– I utgangspunktet er dette en dag for å vise at vi funksjonshemmede er en del av samfunnet, med de samme interessene og drømmene som andre. Vi vil rett og slett sette et positivt søkelys på oss selv denne dagen, sier prosjektleder Guri Egge i Norges Handikapforbund (NHF).

Forbundet bruker også dagen til drive med «opplæring» av politikerne. Et av hovedarrangementene er en konkurranse om hvem som klarer å komme seg gjennom en rullestolløype fortest.

– Vi har invitert alle stortingspolitikerne, men vi er usikre på hvem som kommer til å dukke opp, sier Egge i forkant av arrangementet.

Kraftige reaksjoner på den nye byggeloven: – Frykter dårligere boliger

Krass kritikk

Konkurransen er et ledd i Handikapforbundets kritikk av regjeringens siste forskrift til plan- og bygningsloven. Denne reduserte blant annet kravene til hvor stor plass en skal kunne snu rullestolen sin på innendørs, og hvor bratte ramper en kan ha.

– Trangere boliger og brattere ramper tilsier et samfunn som er mindre inkluderende og mer diskriminerende, uttalte NHF-leder Arne Lein i forbindelse med høringsrunden som hadde frist i februar.

Adrian Brudvik

Fakta: Kritikk mot TEK 10 De nye forskriftene i byggteknisk forskrift (TEK 10) reduserer kravene til areal og helningsgrad på ramper, samt snuareal for rullestol. Utbyggere kan nå velge mellom en snusirkel med 1,50 i diameter eller et såkalt snurektangel på 1,30 x 1,80 meter.

Før var kravet om maksimal stigning på ramper på 1:20 (cirka 2,7 grader). Nå er maksimumskravet 1:15 (cirka 3,8 grader).

Forskriften skal gjelde fra 1. juli. Kilde: Direktoratet for byggkvalitet.

– Må «lukeparkere» for å snu seg rundt

Nå får stortingspolitikerne smake sin egen medisin, mener prosjektleder Egge.

– De får prøve hvordan den nye tekniske byggeforskriften de har vært med å vedta, fungerer i praksis. Vil de klare å åpne dørene mens de sitter i rullestol? Vil de klare å snu rullestolen sin i det nye påfunnet «snurektangelet»? (se faktaboks)

Målene i labyrinten er altså hentet direkte fra de nye forskriftene.

– Med den nye forskriften må en bruke en slags lukeparkeringsteknikk bare for å snu seg rundt, sier Egge oppgitt.

– Veldig vanskelig

Blant dem som prøvde seg var Ruth Grung fra Arbeiderpartiet.

– Det var veldig vanskelig. Jeg har aldri prøvd rullestol før, så det hadde nok gjort seg med litt trening, sier hun.

Grung sitter helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, og mener at man i større grad burde satset på innovative løsninger fremfor å kutte plass.

– Det ville kommet alle brukere til gode, og ikke bare dem sitter i rullestol.

Grung påpeker at hennes rullestol nok var relativt liten i forhold til mange andre, og at det nok var lettere for henne på grunn av det.

Adrian Brudvik

«Politikeropplæring»

Som et ekstra stikk til politikerne måtte de trekke strå før konkurransen.

– Den som trekker det lengste strået er så heldig å få tildelt brukerstyrt personlig assistanse. Flere funksjonshemmede trenger en slik assistent, noe som gjør det enda mer nødvendig med god plass, sier Egge.

– Disse problemstillingene er også relevante for det raskt økende antallet pensjonister.

Både politikere, interessegrupper og organisasjoner står på stand rundt om på Festplassen denne lørdagen.

– De funksjonshemmedes problemstillinger tas ikke ofte opp i mediene, så dette er en fin anledning for publikum til å få vite mer om disse. Men aller viktigst er det en anledning for oss til å drive litt opplæring av politikerne, sier Egge.

Måtte ha Jan Tore Sanner-maske

Silje Hjemdal fra Fremskrittspartiet trakk et langt strå, og fikk dermed assistanse. Hun måtte imidlertid ha på seg en Jan Tore Sanner-maske som gjorde det ekstra utfordrende.

– Det var spesielt vanskelig på grunn av masken, sier hun.

Hun fikk heller ikke mye hjelp fra assistenten sin. Assistenten prøvde å motivere henne til å prøve selv.

– Det er fint at de motiverer, men det var også veldig frustrerende, sier hun.

Hjemdal, som er byråd for sosial, bolig og områdesatsing i Bergen, mener at man i noen tilfeller vil kunne tilpasse plassen bedre enn de rammene som er satt.

– Men det kan nok bli kostbart å gjøre det over alt, sier hun.

Også Venstre, SV, Rødt, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne stilte med representanter i rullestolløypen.