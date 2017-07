Politiet ber publikum om å sende inn bilder fra brannen som førte til at store deler av i Sogndal sentrum var røyklagt natt til søndag.

Ingen personer ble skadd, men to bolighus ble totalskadd i en brann som fort kunne spredd seg videre til de tettbygde trehusene i Sogndal sentrum. Frykten var at den skulle utvikle seg til en ny Lærdal-brann, der over 40 bygninger gikk tapt.

Kriminalteknikere fra politiet undersøkte branntomta søndag, men har foreløpig ikke konkludert med hva som var årsaken. Nå ber de folk som har bilder av brannen om å sende dem til politiet.

– Det er for å danne seg et best mulig bilde av hvor brannen startet og hvordan brannbildet utviklet seg, sier Ole Tom Nord, operasjonsleder i Vest politidistrikt, til NRK.