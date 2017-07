Bergenspolitiet var på sporet av en albansk mann de mistenkte for narkotikaomsetning. Det førte dem til en villa på Natland.

Høsten 2016 holdt politiet et albansk miljø i Bergen under oppsyn. Politiets analyse tilsa at spesielt en mann i 30-årene var sentral i narkotikaomsetning. I november 2016 ble han pågrepet i Sverige.

Tollerne fant 25,6 kilo hasj i bilen hans på vei fra Danmark, og mannen ble dømt til fengsel i tre år og seks måneder i Sverige.

Ulovlig retur

– Politiet antar at dette partiet var ment for omsetning i bergensområdet. Da vi ble gjort kjent med pågripelsen, ransaket vi boligen hans i Bergen, opplyser Jan Christian Alvheim, politiadvokat ved Seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet ved Vest politidistrikt

I boligen møtte politiet en annen albansk statsborger som ulovlig hadde returnert til Norge etter å ha blitt utvist. Det ble også funnet mindre mengder narkotika. I desember 2016 ble albaneren dømt til fengsel i ti måneder for brudd på innreiseforbudet.

Etterforskningen fortsatte og politiet satt på informasjon som ledet dem til en leilighet i en villa på Natland. 20. desember i fjor ringte politiet på døren til huseieren.

Forduftet

Patruljen lurte på om de kunne ta seg inn i utleieleiligheten, som familien hadde leid ut til en mann. BT er kjent med at han hadde presentert seg som italiener med arbeid i restaurantbransjen.

Utleier ante ikke noe om hva som egentlig pågikk.

Da politiet kom inn, var «restaurantmannen» forduftet, men tre andre menn var i utleieleiligheten. De var albanske statsborgere, to brødre på 22 og 25 år og tredjemann på 23 år.

Det ble funnet cirka seks kilo marihuana og hasj, samt 420 gram kokain. Og flere hundre tusen kroner i en seng og under en madrass.

– Det ble tatt beslag i 319.800 norske kroner. Politiets etterforskning har avdekket av pengebeløpet stammet fra salg av minst 5 kilo marihuana, opplyser Alvheim.

Tok tog fra Oslo

Mennene ble tiltalt og tilsto i Bergen tingrett. 25-åringen forklarte i retten at han noen dager før pågripelsen var i Oslo og hentet ti kilo hasj/marihuana. Han tok tog til Bergen og dro med buss til leiligheten på Natland.

I løpet av noen dager solgte han og broren på 22 cirka fem kilo av stoffet ved Kiwi-butikken på toppen av Birkelundsbakken, ble det fortalt i retten.

22-åringen bisto under salgene som tolk og tilrettelegger ettersom hans bror snakket dårlig engelsk.

Alle dømt

23-åringen tok ansvar for det aller meste av kokainbeslaget og sa han hadde hentet stoffet i Oslo. Han nektet straffskyld for hasjbeslaget, og retten mente det ikke var bevist at han var ansvarlig for det.

De to brødrene ble dømt til fengsel i to år for blant annet besittelse av 5,5 kilo marihuana. Den eldste fikk inndratt 319.800 kroner, ettersom pengene stammet fra salg av fem kilo hasj. 23-åringen ble dømt til fengsel i ett år og seks måneder.

– Vi er tilfreds med å ha fått tatt beslag i store mengder narkotika, som var ment for omsetning i distriktet. Videre er vi fornøyd med å ha tatt beslag i og fått inndratt et stort pengebeløp som stammer fra omsetning av narkotika. Dette medfører at de involverte her har mistet sin fortjeneste, så vel som muligheten til å bruke disse pengene til å finansiere nye partier med narkotika. At de involverte blir stilt til ansvar og domfelt, og deretter utvist etter soning, er også svært viktig, sier Jan Christian Alvheim.