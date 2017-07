Fire biltyveri, en rekke tyveri og kjøring i ruset tilstand. Lørdag fremstilles mannen for fengsling.

Mannen i slutten av 40-årene som fredag ettermiddag kræsjet en stjålet bil i Fløyfjelltunnelen blir lørdag fremstilt for fengsling i Bergen tingrett.

– Vedkommende fremstilles for fengsling fordi han tidligere er dømt for tilsvarende brudd på loven. Han er flere ganger dømt for brudd på narkotikaloven, biltyveri, promillekjøring og kjøring uten førerkort, sier politiadvokat Martine Eilertsen Haaland.

Det foreligger allerede en tiltalebeslutning mot mannen fra april.

– Der er han tiltalt for til sammen fire bilbrukstyveri og flere tyveri. I tillegg kommer gårsdagens kjøring uten gyldig førerkort, i ruset tilstand og for å ha stukket fra ulykkessted, sier Haaland.

Vandret rundt i over en time

Politiet fikk melding om trafikkulykken like over klokken 12, fredag.

– Da vi kom inn i tunnelen så vi fort at den involverte bilen var en etterlyst bil, sier operasjonsleder Stine Mjelde.

På dette tidspunktet hadde sjåføren stukket fra ulykkesstedet, og vandret rundt i tunnelen i over en time før politiet pågrep han. Mannen er også mistenkt for å ha kjørt i narkotikarus og uten førerkort.

Bilen ble meldt stjålet fra Fana-området på sankthansaften.

Mener gjentakelsesfaren er stor

Gårsdagens ulykke skapte store trafikale problemer sørgående retning av Fløyfjelltunnelen. Operasjonssentralen bekreftet fredag ettermiddag at den mistenkte er en kjenning av politiet.

– Vi kommer vi til å be om å få varetektsfengsle den siktede i fire uker, men ønsker å holde ham fengslet til hovedforhandlingene begynner i oktober. Vi mener gjentakelsesfaren er stor, sier Haaland.

Rettssaken mot mannen er berammet i høst.