Det dårlige været får oppmerksomhet i utlandet.

På søndag kan Bergen få ny regnrekord. Ikke siden 1952 har det regnet så mange dager sammenhengende i juni.

Dette har flere utenlandske aviser fått med seg, blant annet i Sverige og i Russland.

– Mange grønne parker

De svenske mediehusene SVT og Göteborgs-Posten skriver begge at det ikke ser ut til å bli noen bedring i Bergensværet.

Den russiske avisen Kompravda skriver «Норвежский Берген назван самым дождливым городом в Европе», som ifølge Google Translate betyr at Bergen er den mest regnfulle byen i Europa.

Også det australske reisenettstedet Lonely Planet har omtalt saken. De forsikrer imidlertid om at Bergen fortsatt er et fantastisk reisemål, og at regnet har ført til mange grønne parker.

– Kan slå rekorden med to dager

I dag har det allerede vært regn på morgenen, og rekorden er dermed tangert med den fra 1952. Da regnet det fra 1. til 24. juni.

Vervarslinga på Vestlandet bekrefter lørdag morgen at de ferskeste prognosene viser at det også vil regne søndag.

– Det kan også bli regn på mandag, men det er litt mer usikkert, sier meteorolog Martin Granerød.

På tirsdag skal det ifølge Granerød bli bedre vær, med en del sol og temperaturer på mellom 15 og 16 grader. Resten av uken ser dessverre mørkere ut.

– På onsdagen kommer nok lavtrykket tilbake.