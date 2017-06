– Farlig? Nei, de er de snilleste geitene! De har aldri gjort noen noe, ifølge Anita Nybø i Fløibanen AS.

I BTs direktesendte sommersending fra Fløyen onsdag møtte vi på flere slåsskjemper i kashmirull.

– Alle hanndyr som lever i flokk slåss for damene, forklarer geiteekspert Knut Krzywinski.

Men ironisk nok har ikke geitene på Fløyen hverken dameselskap av samme «ulla» eller velfungerende utstyr.

– Geitene er kastrerte. Men de vil nok uansett knuffe litt med hverandre, legger Krzywinski til.

Administrerende direktør for Fløibanen AS, Anita Nybø, forklarer at det ikke er et uvanlig syn.

– Geitene leker litt med hverandre. Det ser vi ofte!

– Ha respekt for alle dyr

Geitene holder til på sørsiden og foran utsiktspunktet på Fløyen. Der går de fritt blant skuelystne turister og turgåere.

– De har aldri skadet hverandre i kampe eller angrepet mennesker, forklarer Nybø.

Hun mener geitene gjør Fløyen enda mer koselig.

Geiteekspert Krzywinski har selv vært med å oppdra geitene, og sier at de er sosialisert til omgang med mennesker.

– De søker kontakt, men vil ikke opptre aggressivt, snarere tvert i mot.

– Man skal imidlertid ha respekt for alle dyr. Det kan selvfølgelig representere en fare at de er så store. De kan for eksempel uforvarende komme til å trakke på noe eller noen, advarer han.

Fikk idéen etter tv-reportasje

– Utgangspunktet for at vi fikk geiter er at det gror igjen, forklarer Nybø.

Hun fikk geiteidéen etter at hun og en kollega så en tv-reportasje for et par år siden.

– Jeg så en tv-reportasje om geiter på Storøya utenfor Radøy. Da tenkte jeg bare: «Gurimalla! Det må vi ha på Fløyen»!

Etter en intern diskusjon bestemte de seg for å få geiter på Fløyen. Håpet var at geitene skulle holde vegetasjonen nede, noe de også har gjort.

– Før jobbet vi, men det er skikkelig god hjelp i geitene. De tar det meste.

– Også er det jo veldig hyggelig med geiter på Fløyen! Mange stopper og ser på dem, forteller Nybø.

Fra høstferien til april tar geitene vinterferie på Askøy.