Vindusvask med saltsyre ga pasientene på Haukeland utsikten tilbake. Etter to dagers vaskeaksjon, bøyer ledelsen av.

– Vi har oppnådd det vi ville, sier Marianne Aanerud fornøyd, etter meldingen kom fra driftsavdelingen om at de vil vurdere saltsyreblanding på gråskitne vinduer i sentralblokken på Haukeland universitetssykehus.

Siden mandag har hun og kollega Bernt Aarli, begge overleger på lungeavdelingen, brukt ledige stunder til å vaske vinduer med en helt spesiell blanding.

Resultatet er forbløffende bra. Vinduer som det knapt var mulig å skimte dagslys gjennom på grunn av betongstøv, er blanke og fine.

Mandag fikk kreftsyke barn utsikten tilbake. Tirsdag vasket Aarli vinduer på karkirurgen, mens Aanerud satt i vinduskarmen og sang en selvskreven vindusblues.

Videoen av denne seansen er sett av over 20.000. Her er den:

Gråvær uansett

Vinduer fulle av betongstøv, som ikke lar seg vaske vekk, har vært et problem i sentralblokken siden den var ny på 1980-tallet.

– Jeg har ergret meg over vinduene fra jeg begynte på sykehuset i 2006, forteller Aarli.

– Vinduene er så grå at det knapt er mulig å se om solen skinner utenfor eller om det er gråvær.

– Oppskriften deres er å vaske med 15 prosent saltsyre. Hvordan kom dere på det?

– Jeg skulle rengjøre verktøy for fliselim og lette på nettet etter løsning. Der fant jeg rådet om å bruke saltsyre, en blanding som kan kjøpes i malerforretninger, forteller Aarli.

Privat

Litt saltsyreblanding på en svamp, så var fliselimen borte.

– Aha, tenkte jeg, det kan være løsningen for vinduene på Haukeland.

Først avvist

Aarli tok så kontakt med driftsavdelingen via lederen sin på lungeavdelingen, men fikk til svar at dette ble regnet som arbeid utover vanlig vask og var ikke aktuelt.

Sist helg var Aarli og Aanerud på vakt sammen og besluttet så å gjennomføre en aksjon. De vasket, hengte opp plakater og delte bildebevis på sosiale medier.

PRIVAT

Onsdag fikk de beskjed om å avslutte aksjonen.

– Vasking med saltsyre krever beskyttelse og bør ikke gjøres av uautorisert personell. Å bevege seg på utsiden av vinduene kan også være farlig, påpeker divisjonsdirektør Askjell Utaaker i driftsavdelingen.

God eller dårlig medisin?

Samtidig lover Utaaker å vurdere om de skal følge Aarlis oppskrift når vinduene i sentralblokken skal vaskes til høsten.

– Vi har prøvd det meste fra sliping til ekstra grundig vask. Problemet er at betongstøvet kommer tilbake. Nå skal vi vurdere om dette kan være løsningen, sier Utaaker og legger til:

– Det kan vise seg at saltsyre er god medisin for glasset, men dårlig for resten av fasaden.

Aanerud er uansett glad for utfallet: – Vi gjør ikke dette for å lage problemer, men for å vise et positivt engasjement. Aarli hadde en idé og jeg hadde entusiasmen, sier hun.