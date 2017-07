Svanen «Havnesjefen» i Os skal avlives etter å ha dratt en jente under vann.

– Vi har bestemt å ta hensyn til sikkerhet for publikum først og fremst, sier Øystein Svalheim, landbrukssjef i Bjørnefjorden landbrukskontor.

Svalheim har i dag vært i dialog med Ornitologisk forening, Miljødirektoratet og Fylkesmannen for å få oppklaring i hvilken myndighet de har.

Vedtaket har hjemmel i naturmangfoldlova §18.

– Myndighet til skadefelling ligger hos kommunen, sier Svalheim.

Ikke et unikt problem

Svalheim forteller at Knoppsvaner har en tendens til å være agressive, og at «Havnesjefen» ikke er eneste eksempel på dette.

– Disse svanene er agressive av natur, og det er meldt om lignende tilfeller andre steder. Slik skal de være, men det passer seg ikke i Os sentrum, sier Svalheim.

– Er det ikke en sannsynlighet for at andre, like agressive svaner, vil ta over etter «Havnesjefen»?

– Vi må regne med at vi i løpet av et par år har en ny assisterende «Havnesjef», men vi kan ikke spå hvor agressiv den eventuelt vil være. Spørsmålet blir da om vi må vurdere andre tiltak for å hindre at vi får hekkende svaner i sentrum.