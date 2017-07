– Snapchat-funksjonen gjør det synlig for alle dersom noen blir holdt utenfor, sier seniorrådgiver i Medietilsynet.

– En venninne så på Snap Map at jeg var samme sted som en gutt hun likte. Det gjorde meg skikkelig stresset at hun trodde jeg var sammen med ham. Jeg ville ikke at hun skulle tro at jeg hadde gått bak ryggen hennes når det egentlig var en tilfeldighet at vi var på samme sted til samme tid, forteller Silje Lien Sveen (17).

Hun og venninnene Julie Gaassand Greve (17) og Maria Rogde (17) er aktive brukere av Snapchat, der de bruker den nye kartfunksjonen Snap Map.

Ved å ta i bruk telefonens lokasjonsinnstillinger, gjør Snapchat-oppdateringen det mulig for brukerne å se hvor andre brukere og venner befinner seg, og hvem de eventuelt er sammen med.

Fakta: Snapchat Snapchat er en meldingstjeneste hvor brukeren kan dele bilder og videoer (snaps) med kontakter. Forskjellen fra andre meldingstjenester er at bildene og videoene kun kan sees en begrenset tidsperiode. Siden tjenesten ble lansert i 2011 har Snapchat fått en rekke tilleggstjenester, blant annet Snap Map som ble lansert 21. juni i år. Med Snap Map kan brukere følge med på et interaktivt kart hvor de får opp hvor andre venner befinner seg. Selv om Snapchat-brukere kan gjøre seg usynlig på Snap Map, vil de fremdeles kunne se hvor andre Snap-venner som har funksjonen på er. 80 prosent av 9–16 åringer i Norge har Snapchat, og er den største kommunikasjonsplattformen blant barn og unge. Kilde: Medietilsynet, Store norske leksikon

Skjermdump Snapchat

Viser nøyaktig posisjon

Det er ikke bare Snapchat som bruker stedstjenester. Blant annet Twitter, Facebook og Instagram har også denne funksjonen. Forskjellen er at kartet Snap Map gjør det langt enklere å følge med på hvor hele grupper av folk er til enhver tid.

Den nye overvåkingsfunksjonen har derfor høstet mye kritikk fra personverneksperter, spesielt med tanke på barns sikkerhet.

Seniorrådgiver i Medietilsynet og spesialist på barn og medier, Thomas Haugan-Hepsøe, frykter nå at mange unge kan føle seg utestengt når de til enhver tid kan se hvem vennene deres er sammen med.

– Utestengelser kan skje på forskjellige måter, og den nye funksjonen til Snapchat kan gi oss nye problemstillinger, sier Haugan-Hepsøe.

– Et typisk fellesskap er klassen. Ungdom er gjerne venner med klassen på Snapchat, og kan dermed følge med på hvor hele klassen er. I slike sammenhenger blir det ekstra tydelig hvis noen blir holdt utenfor, fortsetter han.

Bård Bøe

– Nysgjerrig på hvor folk er

Silje, Maria og Julie har mange såkalte «Snap-venner». Noen kjenner de godt, andre har de gått i klasse med, mens noen har de bare møtt én gang på en fest.

– Jeg bruker Snapchat hver dag. Hver gang jeg har dødtid tar jeg opp telefonen for å sjekke, sier Julie Gaassand Greve.

Selv om de ikke synes den nye funksjonen er så veldig interessant, innrømmer jentene at de sjekker hvor vennene er.

– Jeg blir jo litt nysgjerrig på hvor folk er, så jeg sjekker jo det av og til, innrømmer Julie.

Selv har ikke jentene opplevd å føle seg utenfor som følge av den nye funksjonen, men de har stor forståelse for at mange fort kan føle seg ekskludert.

– Jeg hadde fått skikkelig klump i magen hvis jeg hadde sett noen av mine venner henge sammen på kartet. Jeg skjønner at det er lett å føle seg utenfor da, sier Maria.

Syv prosent føler seg holdt utenfor

Snapchat er den største kommunikasjonsplattformen blant barn og unge. Hele 92 prosent av norske tolvåringer bruker bildedelingstjenesten.

– Tanken bak Snap Map er vel at folk skal kunne se hva som skjer, og kunne samles, og det er jo i utgangspunktet positivt. Skyggesiden er at noen kan holdes utenfor, og at dette blir synlig for alle, sier seniorrådgiveren.

Han legger til at det er viktig at man ikke henger seg opp i en enkelt app eller tjeneste.

I 2016 spurte Medietilsynet barn i alderen 9–16 år om hvorvidt de følte seg holdt utenfor på nettet. Syv prosent svarte at de følte seg ekskludert.

– Det er et relativt høyt tall, men viktigere enn tallet er individene som opplever å bli holdt utenfor. Det er viktig at vi voksne er med på å legge til rette for en inkluderende og tolerant kultur, sier Haugan-Hepsøe.

Bård Bøe

– Skaper et unødvendig behov

Helsesøster og leder ved Engen helsestasjon, Agnes Giertsen, vil fraråde ungdom å bruke det nye Snapchat-kartet.

– Dette bidrar bare til å skape et behov som egentlig ikke er til stede. For ungdom som allerede har det vanskelig, er det klart at dette kan bidra til å gjøre situasjonen enda vanskeligere dersom de ser de er utelatt i sosiale sammenhenger, sier hun.

Også seniorrådgiver Thomas Haugan-Hepsøe mener ungdom bør tenke gjennom om det er nødvendig å gjøre seg så tilgjengelig.

– Det er nok lett å la seg friste til å sjekke hvor vennene sine er, men alle bør tenke gjennom hvordan de bruker den nye funksjonen. Foreldre, spesielt til yngre barn, bør ta en prat med dem om dette, sier Haugan-Hepsøe.