11.714 kilometer. Og endå er dei berre komne til Gudvangen på den lange vegen til Bergen.

Fire kineserar, to venepar, i ein kraftig SUV. Sidan 23. mai har dei vore på vegen like frå den kinesiske hovudstaden Beijing, der dei bur. Vestover, vestover, på grus og asfalt, gjennom det vestlege Kina, inn i Kasakhstan, vidare gjennom Russland, Latvia, Litauen og Sverige. Til dei kryssa grensa til Noreg og såg turmålet openbara seg. Først med mektige skogar, sidan med karrig høgfjell og gjenstridige fenner, før dei snirkla seg ned i tronge dalføre og til slutt fjordalangs mot «the capital of the fjords».

I Gudvangen skal tanken fyllast for siste gong på ei stund. I Bergen skal dei vera i tre dagar, før turen går vidare til Hamburg. Der skal bilen på båt for å sendast heim att til Kina. Sjølv tek dei fly og reduserer reisetida frå 36 til éin dag.

Velvillig stiller dei opp for fotografering med mektige Nærøydalen til kulisse. På panseret av den kvite bilen har dei klistra flagg frå alle nasjonane dei har vore innom på turen. Engelsken er så som så, men bra nok til at dei klarer å gjera seg forstått.

Dei er velutdanna, alle saman. Xiao Lian Zhu er lege, Jiabei Wang er lærar. Ektemennene deira, Quiang Liang og Chun Meng, er begge ingeniørar. Barndomskameratar som har halde saman like sidan dei byrja i same klasse heime i Beijing for snart eit halvt hundreår sidan.

Berre den eine av dei, Jiabei Wang, har vore i Noreg ein gong før, i Tromsø i fjor vinter. Det gjorde inntrykk.

– De må ha mykje pengar for å ha råd til ein slik tur?

– Nei, smiler Qiang Liang.

– Men vi har vore flittige å spara. Heile livet har vi spart.