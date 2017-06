Et sprukket rør førte til en større vannlekkasje i Nykirken i Bergen lørdag ettermiddag.

– Jeg ble møtt av vann.

Ved 15-tiden oppdaget pensjonist Tor Grønn at det ikke var vann i springen på toalettet. Da han gikk ned i kapellet i kjelleren for å se om det samme var tilfellet på toalettet der, ble han møtt med vann i trappen.

– Det var snakk om ti til femten centimeter. Her tenkte jeg at brannvesenet må varsles.

Meldingen gikk ut, og i 15.30-tiden meldte 110-sentralen om en større vannlekkasje på Twitter.

– Brannvesenet har akkurat kommet inn i kirken og de rapporterer om store mengder vann i kapellet, sa vaktkommandør Sigbjørn Villanger i 16-tiden.

Ifølge utrykningsleder Kjell Solheim i 110-sentralen er det snakk om en plastslange som har sprukket i erkebispegården under Nykirken. Vannet har herfra rent ut i kapellet. Brannvesenet fikk fort stoppet lekkasjen og begynte å tømme kapellet for vann.

– Det forventer ikke at det har skjedd noen skade. Materialet i den gamle bygningen er for tøft for det, sier Solheim.

Grunnet høydeforskjellen på bakkenivåene i kjelleren var det heller aldri snakk om en høyere vannstand enn de ti til femten centimeterne, mener Solheim.