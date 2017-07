BREVET I FLASKEPOSTEN: Her er brevet som var i flaskeposten fra 1809 og som ble funnet på Utsira i februar 1810. Teksten losen ikke klarte å forstå, men trodde var engelsk, var: August 9th 1809 On board the Union of Newcastle. Capt. Bowman of the Teesmouth. This Bottle contained some rare old sherry Which has made many peoples harts most merry. Capt. Bowman, A. A. Robson, Master James Wright, Master John Endsor, Westmorland, Edv. Blakeston, Duncan, Walker, Fairs, Wooltett, Lieut. Farrar, FOTO: STATSARKIVET