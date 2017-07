Eit styremedlem i Helse Bergen er ikkje nøgd med bruken av nynorsk på Haukeland. No har han tatt kontakt med Språkrådet.

– Dette ordet er ein elendig konstruksjon, også på bokmål. Det er eit dårleg ord, seier Arvid Langeland.

Han snakkar om ordet «pasientforløp». No har han skrive brev til Språkrådet for å klage på dårleg bruk av nynorske ord i Helse Bergen.

Bokmålisering

Langeland understrekar at han tek opp denne saka som vanleg borgar. Men han er også føretakstillitsvald for Sjukepleiarforbundet og sit i styret i Helse Bergen.

Sjekk quiz her: Er du god i nynorsk?

– Det er ein tendens til bokmålisering. I dei eksempla eg viser til, brukar Helse Bergen dei orda som er mest likt bokmål, seier Langeland.

Han meiner at ordet «pasientløype» er ein god parallell på nynorsk. Langeland reagerer også på ordet «øyeblikkeleg hjelp». Han meiner «strakshjelp» er eit mykje betre ord.

«Eg bed difor Språkrådet om å ta dette opp med Helse Bergen so snart som råd slik at dei her kan medverka til å styrkja nynorsken i staden for å svekkja han», skriv Langeland.

Alt på nynorsk

Etter at føretaksreforma i 2002 har Helse Bergen brukt nynorsk. Både nettsider, brosjyrar og dokument har denne målforma.

Også skilta på Haukeland universitetssjukehus blei sakte, men sikkert endra til nynorsk.

– Denne saka handlar ikkje om to einskilde ord, det er tale om statusen til nynorsk som sjølvstendig språk generelt og om nynorsk fagspråk spesielt, seier Langeland.

For ikkje lenge sidan fekk sjukehuset svar frå Språkrådet, men også hjå dei kan det snike seg inn ein sliten skrivefeil. Dei stila nemleg brevet til «Haukland universitetssjukehus».

Språkrådet gir full støtte til Langeland, som også er godkjent nynorskkonsulent for Språkrådet.

Får støtte frå Språkrådet

Språkrådet svarar at «pasientforløp» ikkje høver godt i nynorsk.

«Pasientforløp er heller ikkje særleg vellaga sett frå bokmålssynstad. Ein sjukdom har opplagt eit forløp, medan ein pasient ikkje har det. Tilhøvet mellom leddet pasient og forløp er såleis svært indirekte og nokså anstrengt. Dersom det stemmer at det engelske førebiletet er patient pathway, skulle pasientløype vera ein god parallell på nynorsk», skriv dei.

Dei meiner også at «strakshjelp» er eit godt ord.

«Øyeblikkeleg hjelp er ein grov feil i nynorsk. Noko adjektiv augeblikkeleg er heller ikkje innarbeidd. Dersom ikkje strakshjelp er oppteke i ei anna tyding, vil vi tilrå det,» skriv Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

Helse Vest bruker... heller enn... anledning høve arbeidsgivar arbeidsgjevar behandling handsaming behov høve blant anna mellom anna blei vart bli verte derfor difor då da (da og då er jamstelte, men her vel vi ”då”) eksempel døme enkelte einskilde erfaring røynsle foreløpig førebels fremme fremje gammal gamal igjen att mens medan no nå (no og nå er jamstelte, men her vel vi ”no”) nyheit nyhende nødvendig naudsynt oppfordre oppmode samtidig samstundes

– Svaret er som forventa. Men det er likevel kjekt, seier Langeland.

– Er faste uttrykk

Haukeland universitetssjukehus har allereie svart. Men dei har ingen planar om endringar no.

– Vi prøver å skrive eit korrekt nynorsk. Men det er nokre faste uttrykk som det er vanskeleg å ikkje bruke. Grunnen er at dette har ei heilt spesiell tyding, seier Mona Høgli, kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen.

I svaret skriv dei at: «Vi er einige i at pasientforløp ikkje er eit godt ord, verken på bokmål eller nynorsk. Men dette er eit innarbeid ord i helsevesenet, eit faguttrykk som blir brukt i ulike samanhengar og som har ei spesifikk tyding ... Det vil derfor vere vanskeleg å begynne å bruke andre ord som ikkje er innarbeidd i fagmiljø», skriv Høgli i svaret frå Helse Bergen.

Helse Bergen trur nye ord vil gjere kommunikasjonen vanskelegare. Men brevet har ført til at dei tek kontakt med Helse Vest om kva som er vanlege ord.

Langeland har ikkje gitt seg:

– Eg reknar med at Språkrådet vil følgje opp dette, seier han.