Dommeren skal ha jukset da han fikk jobben, men dommene blir ikke gjenopptatt.

En jurist blir politianmeldt av Universitetet i Bergen og Domstoladministrasjonen for å ha forfalsket vitnemålet sitt.

Juristen fikk jobb som dommerfullmektig for om lag syv år siden, skriver Domstoladministrasjonen i en pressemelding.

– Pyntet på karakterene

Ifølge Domstoladministrasjonen (DA) har vedkommende forfalsket et vitnemål fra juridisk fakultet på Universitetet i Bergen. Ifølge Iwar Arnstad i DA dreier det seg om pynting på karakterer på vitnemålet.

Det falske vitnemålet skal ha blitt brukt da vedkommende søkte og fikk jobben som dommerfullmektig. Juristen skal ha arbeidet ved en tingrett i overkant av ett år. Deretter gikk vedkommende over i en annen stilling, og arbeider i dag ikke i domstolen.

– Svært alvorlig

– At en person begår straffbare handlinger for å komme inn i en dømmende stilling, er svært alvorlig for tilliten til domstolene. Handlingen viser også at dette er en person uten den nødvendige integritet for å fungere i en dømmende stilling, skriver DA-direktør Sven Marius Urke i pressemeldingen.

Saken ble anmeldt av UiB i mai, og politiet satte i gang etterforskning. I dag besluttet DA at de også anmelder den tidligere dommerfullmektigen.

Domstoladministrasjonen fastslår allerede nå at saken ikke vil få konsekvenser for dommene vedkommende har avsagt.

Ikke gjenopptakelse

– Personen har fullført eksamen, så vedkommende har de nødvendige kvalifikasjonene for stillingen. Jeg kan ikke se for meg at dette vil få noen betydning for sakene han har behandlet, sier Arnstad.

Han sier han aldri har hørt om noen tilsvarende sak i Norge tidligere.

– Det er svært graverende for tilliten til domstolene, sier han.

Dekan Asbjørn Strandbakken ved Juridisk fakultet på UIB sier han ikke kjenner til saken.

– Men vi leverer fra oss 330 vitnemål i året. Hva studentene fysisk gjør med disse i etterkant har ikke kontroll på. Men vi har våre databaser. Om noen er i tvil om noe kan de henvende seg til studieadministrasjonen for å få ting verifisert, sier Strandbakken.