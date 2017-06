Skadedyrfirmaene Anticimex og Cytox er uenige om hva som er veien å gå når kommunen skal bekjempe rotteproblemet i Bergen.

Daglig leder Helge Ivarsøy i skadedyrfirmaet Cytox gikk tidligere i uken ut og advarte kommunen mot å gå for giftfri bekjempelse av rotter.

– Et veldig dårlig forslag. Rotteproblemet i Bergen må bekjempes med de midler som til enhver tid er best egnet, sa han.

– Giften må bort

Frode Mjelde Thuland i Anticimex er ikke enig i denne vurderingen.

– Å bruke gift mot rotter er som å pisse i buksen for å holde varmen. Det er en spissformulering, men det er slik det er. Vi er veldig tydelig på at giften må bort. Fremtidens bekjempelse av rotter er å drepe dem med strøm. Giften som brukes kommer inn i kretsløpet og skaper bare problemer for såvel mennesker som dyr, sier Thuland.

Onsdag denne uken behandlet bystyret spørsmålet om hvordan man skal få tatt rotta på de uønskede gnagerne. Et enstemmig bystyre ba byrådet legge frem status og tiltak for rottebekjempelse. De folkevalgte ønsker seg fokus på forebygging og giftfrie metoder. Det var Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne som fremmet forslaget.

– Frykter monopol

– At Cytox ikke ønsker giftfri bekjempelse har sammenheng med at vi eier fabrikken som produserer de elektriske kassene som tar knekken på rottene. De frykter at vi skal få et monopol på rottebekjempelse, sier Thuland.

– Konkurrenten Cytox mener også at rotteproblemet i Bergen må bekjempes med de midler som til enhver tid er best egnet?

– Det er fortsatt mange, særlig privatkunder, som sverger til gift. En boks som tar livet av rottene med strøm koster tross alt 9000 kroner eks moms, så rottegiften er fortsatt i bruk. I offentlig regi er det ingen annen god utvei enn å gå for den giftfrie løsningen, mener Thuland.

Bjørn Erik Larsen

Drepes og går i avfallet

En vanlig måte å bruke gift på har vært å henge åte i form av gift i en voksklump i kummene under gateplan.

– Problemet med å plassere ut gift på denne måten er at vi ikke har kontroll på hvordan den forsvinner. Giften kan for eksempel bli skyldt i havet om det er mye vann i kummene, sier Thuland.

At metoden er giftfri innebærer ikke at det er et annet stoff som erstatter giften.

– At metoden er giftfri betyr rett og slett at det er strøm som dreper. Ikke gift. Dette er bokser som er varmesøkende, som gir rottene strøm i et par minutter, før de vippes over i en avfallsboks. GPS gir beskjed om nye dyr er kverket.

25 pling om natten

Thuland sier at han hver natt fikk inntil 25 meldinger på telefonen sin om rotter som hadde tatt kvelden.

– Det ble etter hvert så mange pling på mobilen at jeg ikke kunne ha den på soverommet, sier Thuland.

Han sier at hovedproblemet i byen er tilfanget av mat, ikke hvilken metode som brukes for å drepe rottene.

– BIR har en kampanje om å holde byen ren, men det er så mye matrester som slenges omkring at rottene ikke gidder å lukte seg frem til åte i fellene. I tillegg kommer all fuglematen som folk kaster rundt seg. Å mate fuglene det samme som å stelle i stand måltid for rottene i byen, sier Thuland.

Kattugler mot rotter

Bystyret diskuterte denne uken også muligheten for at kattugler kan overta en del av jakten på rottene.

– Det er en god idé å tilrettelegge for at ugler kan stå for deler av rottejakten, men bestanden av kattugler varier avhengig av antall gnagere. Det som blir spørsmålet da er om det er lurt av oss å tukle med denne balansen. Historisk finnes det jo mange bekreftelser på at å tukle med balansen i naturen blir feil, sier Thuland.